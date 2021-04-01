特企／日本第一水果凍Tarami　攜手最美書店打造限時餐點

日本知名果凍公司Tarami多良美是世界級最頂尖的果凍製造商，先從全球各地嚴選採購當季新鮮水果作為原料，再使用被日本評選為名水百選之一的多良系轟溪流水源，並憑藉獨特保鮮技術，採用流水蒸煮急速冷卻的制作工藝，完全不添加防腐劑，每個果凍都將水果原有口感和鮮美充分保留下來，為客戶提供「超越水果美味的果凍」。外觀色澤晶瑩剔透賞心悅目能誘發食慾，入口就是飽滿果肉清爽有嚼勁，水果香氣也在唇齒間擴散，健康美味讓人愛不釋口，很適合炎炎夏日享用，自從創業以來，在日本累積銷售已經突破11億個！平均一秒賣出1.8個！另外根據調查，相較於其他品牌的果凍，Tarami在日本的市占率高於其他同產品品牌，高達一半以上。顯示其在日本國民心中的品牌地位是不可動搖的。





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Tarami這次會推出限定期間餐點是因為果凍杯推出全新包裝，想帶給台灣顧客更多的新鮮感，故和臺灣蔦屋股份有限公司合作，從4月1日起至5月31日止將於有世界最美書店之稱台灣TSUTAYA BOOKSTORE內的六家咖啡廳「WIRED TOKYO」和「WIRED CHAYA」，限期推出由兩家餐飲公司共同開發的聯名餐點。使用Tarami多良美果凍杯的人氣商品（白桃、橘子、什錦），一共推出四款甜點、三款飲品。在「WIRED TOKYO」店內可享受到「什錦水果凍法式吐司」、「白桃果凍蕨餅 」（每日限定10份）、「橘子果凍蘇打咖啡」及「黑醋栗橘子果凍氣泡酒」。在「WIRED CHAYA」店內可享受到「什錦水果凍鬆餅」、「白桃果凍優格甜湯」（每日限定10份）、「橘子果凍粉紅蘇打」及「黑醋栗橘子果凍氣泡酒」。讓民眾不用飛到日本，即可在充滿日式風格的舒適用餐環境，品嚐到多汁美味的水果果凍餐點，還可以同時享受到其他華麗美食及精緻飲品。





「WIRED TOKYO」和「WIRED CHAYA」這兩家日式餐廳每半年會更換一次新菜單，提供與日本東京同步的和風餐飲健康新概念，餐點選擇多元，除了有平日限定套餐之外，還有微醺輕食套餐、雙人套餐、輕食、飲品、甜點等，且用餐環境舒適寬敞是出名的網紅打卡餐廳相當好拍，店內還有提供書籍供大家翻閱，午後來這喝下午茶、吃甜點或看書根本是完美享受。WIRED TOKYO有信義店(統一時代百貨)、松山店(CITYLINK)及台中市政店等三家店。WIRED CHAYA則有內湖店(CITYLINK)、南港店(CITYLINK)及高雄店(大立百貨) 等三家店。



