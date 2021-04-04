新北海邊音樂會接力開唱　連續5週末讓你解憂狂歡

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邁入第六年的「淡水漁人舞台」儼然成為淡水人每年都在期待的活動，以台灣原創音樂精神為主打的「淡水漁人舞台」，將淡水河海交界的力量、創新、生生不息三大元素融合在音樂中，希望成為台灣獨立音樂的搖籃。
#淡水漁人舞台
活動日期：5/22(六)-6/6(日)週末
在沙灘上狂歡「新北貢寮海洋音樂祭」！
北臺灣夏季最具知名度的海邊音樂會「新北貢寮海洋音樂祭」，也將於7/10、7/11兩天快閃限定，各路搖滾樂團齊聚於此，讓大家在藍天、海浪和海風的陪伴下，欣賞一團又一團的搖滾樂團帶來的表演。不論是躺在沙灘上，還是嗨到跳起來，都是每年要追的青春記憶。
#新北市貢寮海洋音樂祭
活動日期 ：7/10(六)、7/11(日)
首度北上到新北開唱的「春浪」！
作為台灣音樂節史上最「長老級」代表的「春浪音樂節」，是每到四月初就會讓人想衝到墾丁狂嗨、解放平時上班的壓力。今年首度從台灣最南端移師到台灣最北端「石門半島秘境」舉辦，預計將在4/23~4/25連續三天由伍佰領軍用音樂、美食市集、露營打造狂歡音樂派對。
#2021春浪音樂節
活動日期 ：2021/4/23~2021/4/25
活動地點：新北市石門區下員坑15號
文章最早出現自Taipei Walker
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