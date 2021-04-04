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新北海邊音樂會接力開唱　連續5週末讓你解憂狂歡

The China Post/綜合報導

2021-04-04 23:30:00

▲從四月底嗨唱到七月，用最狂歡的沙灘音樂會打最專屬於新北人的狂歡派對。 (圖/Taipei Walker提供)
▲從四月底嗨唱到七月，用最狂歡的沙灘音樂會打最專屬於新北人的狂歡派對。 (圖/Taipei Walker提供)
根據The China Post報導，「週末去哪裡玩」是上班族最期待的解壓時光，尤其是在日常壓力巨大的雙北人，更是需要釋放壓力的好去處。這次特別整理3個將在新北海邊登場的狂歡音樂節，有新北市政府舉辦的「淡水漁人舞台、貢寮海洋音樂祭」，以及首度移師到北海岸的「春浪」，從四月底嗨唱到七月，用最狂歡的沙灘音樂會打最專屬於新北人的狂歡派對。    

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淡水人的週末派對「淡水漁人舞台」！ 

▲邁入第六年的「淡水漁人舞台」儼然成為淡水人每年都在期待的活動。(圖/Taipei
▲邁入第六年的「淡水漁人舞台」儼然成為淡水人每年都在期待的活動。(圖/Taipei Walker提供)
邁入第六年的「淡水漁人舞台」儼然成為淡水人每年都在期待的活動，以台灣原創音樂精神為主打的「淡水漁人舞台」，將淡水河海交界的力量、創新、生生不息三大元素融合在音樂中，希望成為台灣獨立音樂的搖籃。 

▲此音樂祭會將淡水河海交界的力量、創新、生生不息三大元素融合在音樂中。(圖/Taipei
▲此音樂祭會將淡水河海交界的力量、創新、生生不息三大元素融合在音樂中。(圖/Taipei Walker提供)
#淡水漁人舞台
活動日期：5/22(六)-6/6(日)週末 

在沙灘上狂歡「新北貢寮海洋音樂祭」！ 

▲新北貢寮海洋音樂祭。(圖/Taipei
▲新北貢寮海洋音樂祭。(圖/Taipei Walker提供)
北臺灣夏季最具知名度的海邊音樂會「新北貢寮海洋音樂祭」，也將於7/10、7/11兩天快閃限定，各路搖滾樂團齊聚於此，讓大家在藍天、海浪和海風的陪伴下，欣賞一團又一團的搖滾樂團帶來的表演。不論是躺在沙灘上，還是嗨到跳起來，都是每年要追的青春記憶。

#新北市貢寮海洋音樂祭
活動日期 ：7/10(六)、7/11(日) 

首度北上到新北開唱的「春浪」！

▲作為台灣音樂節史上最「長老級」代表的「春浪音樂節」，是每到四月初就會讓人想衝到墾丁狂嗨、解放平時上班的壓力。(圖/Taipei
▲作為台灣音樂節史上最「長老級」代表的「春浪音樂節」，是每到四月初就會讓人想衝到墾丁狂嗨、解放平時上班的壓力。(圖/Taipei Walker提供)
作為台灣音樂節史上最「長老級」代表的「春浪音樂節」，是每到四月初就會讓人想衝到墾丁狂嗨、解放平時上班的壓力。今年首度從台灣最南端移師到台灣最北端「石門半島秘境」舉辦，預計將在4/23~4/25連續三天由伍佰領軍用音樂、美食市集、露營打造狂歡音樂派對。 

#2021春浪音樂節
活動日期 ：2021/4/23~2021/4/25
活動地點：新北市石門區下員坑15號

文章最早出現自Taipei Walker

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