看到蟲別亂打，小心被報復！隱翅蟲易皮膚爛，醫教３情境應對。

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許多民眾看到蚊蟲時會一掌打下去，大多看也沒看清楚自己打的是什麼。這樣的習慣其實相當危險，若是蚊子倒是不要緊，但若打下去的是有毒的昆蟲，恐怕會有中毒的可能。常見長的最一般的，卻也最惡名昭彰的就是「隱翅蟲」。
隱翅蟲隨品種不同，有的會有黑橘相間的「警示色」，但有的卻也長的和一般的白蟻、小蟲非常像，一般人難以和其他昆蟲辨別，打下去卻可能噴出毒液，因此也被稱為「報復蟲」。
誤打隱翅蟲小心被報復，嚴重恐蜂窩性組織炎！
衛生福利部雙和醫院皮膚科主治醫師金益安指出，隱翅蟲在被打死的時候，會從體內濺出毒液，對人體皮膚造成刺激性的傷害，引起「隱翅蟲皮膚炎」，會出現紅腫、刺痛、水泡、搔癢等不良反應，若未妥善處理甚至引起蜂窩性組織炎。
除了主動拍打隱翅蟲造成該處出現隱翅蟲皮膚炎外，四肢、頸部等肢體凹折處也容易無意中夾到，因兩面皮膚都濺到毒液，使兩面皮膚都遭受傷害，引起對稱的傷口。
一般而言，這些傷口在正常的情況下會在24小時內起水泡，3~4天開始結痂，約一周左右結痂就會脫落。而依傷口的嚴重程度，也會出現色素沉澱，留下疤痕。
隱翅蟲應對３情境，用水沖洗別亂擦藥！
金益安醫師提醒，不論是否為隱翅蟲，若在身上發現蚊蟲，除非確定就是蚊子，否則別貿然攻擊，最好的方式還是以驅趕為佳，以降低可能受到傷害或中毒的風險。
若是真的打到或夾到隱翅蟲後，發現皮膚出現不良反應，醫師建議可先以大量的清水沖洗，身邊若有肥皂也可以協助清洗。另外，也可以用碘酒中和毒液，但切記只能用碘酒，其他如小護士、酒精等非但沒有幫助，反而可能讓情況惡化，毒素沉積更久。一般而言這樣初步確實地處理，便有助毒素排出，也能避免傷口惡化，若觀察情況良好，後續靜養待傷口恢復即可。
若是沾染到隱翅蟲的毒液當下沒有察覺、未經妥善處理，已經出現水泡，甚至演變成較為嚴重的隱翅蟲皮膚炎，這時候再用上述所說的肥皂、碘酒等，幫助就比較有限了。此時金益安醫師建議就近早就醫為佳，醫師會視情況施打抗生素或抗組織胺等藥物給予適當的治療。
隱翅蟲皮膚炎引水泡，切勿戳破避免惡化。
金益安醫師也提醒，當水泡出現的時候，千萬不要試著把水泡弄破，以免造成後續的感染及惡化，甚至造成蜂窩性組織炎。皮膚真的很癢的話，可以以冰敷做止癢，別自己亂擦止癢藥，大多市售的止癢藥有薄荷的成分在，會刺激傷口。
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