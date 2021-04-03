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超市雞腿怎挑才美味？內行哭喊「1種別買」：煮出來超腥

編輯中心/綜合報導

2021-04-03 14:29:29

▲雞腿肉要如何挑選與購買？貼文引發熱議。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲雞腿肉要如何挑選與購買？貼文引發熱議。（示意圖／翻攝自Pixabay）
民眾除了在傳統市場可以買到蔬果、肉品，有時候為求方便，也會直接到生鮮超市或大賣場購買食材。不過，近日就有網友在PTT「cookclub」看板提到，若是用來煮湯的雞肉，要如何挑選與購買？貼文引發熱議，釣出專業網友分享經驗。

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原PO提到，由於平時是忙碌的上班族，所以一般肉類都在超市或大賣場買的，但是發現這些地方買的雞腿，煮出來的雞湯都不是很好喝。不禁好奇詢問廣大鄉民「除了去傳統市場買溫體雞肉之外，還有沒有什麼地方的雞腿肉適合煮雞湯呢？或是要特別指定哪種雞腿嗎？」

▲雞腿肉要如何挑選與購買？貼文引發熱議。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲雞腿肉要如何挑選與購買？貼文引發熱議。（示意圖／翻攝自Pixabay）
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「不要用肉雞煮湯就好，我個人還是喜歡市場的仿土雞，沒有的話就買賣場的土雞」、「肉會先燙過（無論雞豬），燙完要再用水洗過一遍再下鍋，蔥薑蒜至少放一種下去煮，味道會好很多」、「真的沒空就去買煮好的，覺得一般市場的煮出來還是比較好喝」、「完全理解！超市雞肉真的不行」。

此外，也有專業網友建議「不要買進口解凍雞腿，那種真的會有異味，挑國產冷藏雞肉」、「不要買冷凍雞腿，用煮的超腥」、「不要買解凍雞肉，冷藏的比較不會有異味」、「曾經用過冷凍無骨雞腿煮雞湯也是不敢喝QQ」。（編輯：賴詠璿）

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