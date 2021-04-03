▲ KIA 首季銷售告捷，全新 Canival 預售推升後續動能

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3 月份 KIA 乘用車的銷售 337 台，以 63% 的成長，再次寫下品牌同期歷史新高。其中，KIA Picanto 不僅蟬聯 2021 年 2 月份及 3 月份的同級進口小車銷售冠軍(註1)，3 月份單月銷售達 255 台與相較去年同期達 135% 的倍增成長，更創下 Picanto 上市以來的單月歷史新高。Sorento 上市後在 3 月份繳出 60 台的銷售成績，截至目前累計接單數更已近 500 張。同時，甫於 3 月上市搭載 1.0T 智慧油電的 Stonic，在上市首月也以近 100 張訂單、相較於改款前近乎倍增的成長；KIA 全新 GUV（Grand Utility Vehicle）全功能休旅 Carnival，更在 3 月底展開預售後，在短短不到一週的時間內創下突破 100 張預接訂單的成績。





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KIA 本月推出多項限時購車優惠





KIA 總代理台灣森那美起亞於 4 月推出各項優惠理財方案。Picanto 提供 2.2 萬低頭款月付 7,999 元；Stonic 於 4 月份入主，即可享有價值近 3 萬的酷炫配件組，內含雙鏡頭行車紀錄器、遙控自動收折後照鏡、 PM 2.5負離子淨化系統、手機無線充電座；Sorento 則可享 60 萬高額 0 利率，並升級價值 10 萬元之尊榮六人座選配組或價值逾 6 萬元的潮旅配件組。





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Carnival 尊榮預售也同步展開，即日起至 4 月 30 日前下訂的車主，則可享總價值逾 6.5 萬元的潮炫配件組，此外，為回饋熱愛 KIA 的現任車主（含乘用與商用車），KIA 總代理台灣森那美起亞推出專屬車主 Carnival 優惠升等方案：既有 KIA 車主增換購 Carnival 可享 1 萬元購車金及價值 1 萬元保養券專屬禮遇。



