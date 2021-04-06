換裝2.4升動力，全新一代Toyota GR 86與雙生之Subaru BRZ正式首發亮相！

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為滿足許多操控與性能迷的渴望，Toyota在2011年東京車展推出以86為名的前置引擎、後輪驅動小跑車，在全球掀起一波熱潮，但轉眼間至今86也已問世9年，優異操控廣受好評，至今於全球共銷售出超過20萬輛，可說是相當成功的一款跑車，
全新的GR 86，仍舊是與Subaru共同開發而來，因此BRZ也同步亮相，雖然兩款車共用平台以及動力系統等基礎機械結構，但兩者一如前代車型，會各自賦予兩款車不同的駕駛感受；而Toyota與Subaru在2019年已共同組成新聯盟，因此兩者間的合作關係將更為深化，結合兩者的特色與優勢，創造更符合消費者需求的車款與共同利益。
全新GR 86在外觀上仍然保有原來的流線低重心造型，但強化了前後葉子鈑的外擴感，增加了肌肉感，感覺就像86健身幾年後都變強壯了，而與過去相同全新GR 86與BRZ在外觀上，在前保桿樣式上做出區別，GR 86採用了GR專用的Functional MATRIX前氣壩，另在空氣動力學上也有所強化，其中更明顯外擴的側下擾流設計，可有效增進過彎的穩定性。
至於車內的改變部分，主要是將重要的操作介面、以及儀錶板等資訊判讀來源的位置予以優化至更好的位置，盡可能地設置至駕駛周邊水平可及位置，讓操作上更為便利，中控台中央採用具7吋觸控螢幕之多功能系統，當系統開機時會呈現水平對臥活塞運作的動畫，讓乘客進入座艙即可進入熱血的氛圍中。
關於大家最關注的動力系統部分，如預期地換上了2.4升自然進氣水平對臥四汽缸引擎，最大馬力增加至235ps/7000rpm，最大扭力也增加到25.5kgm/3700rpm，0-100km/h起步加速大幅進步到6.3秒，並同樣有六速手自排與六速手排變速系統可選擇，增加排氣量後讓動力輸出更為線性飽滿，自低轉速至高轉都可以有穩定的動力輸出，全新的GR86在車身尺碼上並沒有改變太多，但車高略降，以及使用鋁合金車頂、擋泥板、座椅骨架與排氣系統後，略降車重，讓重心得以降低，同時，全新車架剛性也獲得大幅提升，抗扭曲力較前代提升達50%，都有利於提升操控穩定性。安全性上，GR86與新BRZ的自排車型皆配置有源自Subaru的EyeSight駕駛輔助系統，在主動安全上獲得提升，可減少碰撞機率與降低碰撞後的損害。
全新GR86與BRZ發表後，GR86預計在2021年秋天在日本上市，BRZ則是預計於夏天上市，其他市場則會依序導入，台灣則是會在年底前引進。
全新日本規格GR 86的主要規格
| 車長
| [mm]
| 4,265
| 車寬
| [mm]
| 1,775
| 車高* 1
| [mm]
| 1,310
| 軸距
| [mm]
| 2,575
| 最小離地間隙
| [mm]
| 130
| 車重
| [kg]
| 1,270
| 引擎
| 水平對置四缸
Toyota D-4S缸內直噴系統
| 缸徑×衝程
| [mm]
| 94.0 x 86.0
| 排氣量
| [c.c.]
| 2.387
| 壓縮比
| 12.5