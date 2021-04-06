特企／THERMOS膳魔師與角落小夥伴　聯名保溫瓶全新登場

擁有德國百年工藝的全球保溫瓶領導品牌THERMOS 膳魔師再掀萌感生活美學狂潮！THERMOS膳魔師獨家推出「角落小夥伴」真空保溫系列商品，風靡台灣及日本的最萌角色躍上膳魔師保溫瓶、燜燒罐、保溫杯，要迅速擄獲所有角落小夥伴迷的芳心！用萌到爆炸、看一眼就融化你心的可愛，療癒每個人的內心小角落！





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每個人都有想要隱藏起來的那一面，可能是不自信、害羞、懦弱、害怕面對人群，渴望找到屬於自己的小角落，才會感到安心，在內心的小角落裡，大家都是不完美的，正因如此，人們喜歡聚在一起、給予彼此安全感。長久以來為消費者帶來溫暖的膳魔師感受到人們渴望有人理解的心聲，特別攜手最能帶來療癒的角落小夥伴，希望帶給大家療癒溫暖的時刻，陪伴人們在自己的角落中，覺得舒適自在、可以安心做自己。





真空保溫瓶領導品牌膳魔師旗下多種類產品適用於各年齡層，不論男女老幼，膳魔師真空保溫瓶已成為消費者心中必備生活單品之一；而角落小夥伴也以可愛的主角們深受不同年齡層廣大粉絲的喜愛，因此膳魔師特別打造角落小夥伴聯名新款，每款瓶身都有著別出心裁的設計，以可愛又呆萌的角落小夥伴角色，加上泡溫泉、吃零食、喝下午茶等開心相聚的時光，主角們聚在一起的的畫面，就像在告訴消費者：「誰也不會被遺忘，THERMOS膳魔師會陪伴著你、帶給你溫暖，只要我們彼此聚在一起，就能感到安心！」





THERMOS膳魔師重磅合作角落小夥伴推出真空保溫商品系列，以可愛萌樣的角落小夥伴量身打造6款保溫杯瓶及2款燜燒罐，一起激盪萌感生活美學，更為THERMOS膳魔師品牌增添活潑魅力。多款兼顧實用性及時尚外觀的保溫新品，包含大容量、寬口的燜燒罐，外帶可口料理或湯品都很Match！擁有超輕瓶身、攜帶方便的保溫杯瓶是上班通勤或周末出遊的良伴，無論男女使用都超吸睛，讓消費者不論在家、辦公或出門遊玩，24小時都有膳魔師的陪伴，就像角落小夥伴們，大家聚在一起就不孤單！





膳魔師聯名角落小夥伴真空保溫商品系列於兒童節前熱烈上市，堪稱「最萌的兒童節禮物」，小朋友最愛的角落小夥伴變身為膳魔師保溫瓶，用可愛的瓶身，讓小朋友愛上喝水。今年的兒童節心願，就是希望跟著白熊、企鵝一起上學去！環保愛地球一直是THERMOS膳魔師致力推廣的方向，期望透過最受粉絲及小朋友喜愛的角落小夥伴真空保溫瓶，提倡從小養成自帶水瓶的好習慣，邀請小朋友們帶上保溫瓶，化身環保小尖兵，為我們生活的環境盡一份心力！



