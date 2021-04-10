影／筆跡看穿內心真實個性 字體右傾個性竟很衝動
影像中心/綜合報導
2021-04-10 10:00:00
從筆跡就能窺探真實個性？經常分享心理學知識的頻道「維思維WeisWay」，日前分享一則藉由筆跡能夠了解內心個性的影片，影片中曝字跡若右傾，個性通常很衝動。筆跡大則是膽大勇於冒險，反之筆跡小則是專注投入力高，字體大小適中則是個性中規中矩，通常遵循傳統。
「維思維WeisWay」影片中說明，字體的傾斜則會反映一個人的情緒控制模式，如西方人字體較為右偏，個性較為外放、不隱藏情緒、有話直說，東方人字體較直立不傾斜，容易隱藏內心情緒，寫出端正字體的人，通常個性較為冷靜、理智、擅於推理。
有趣的冷知識影片，讓大批網友討論自己的字跡個性，也有網友提出疑惑：「我有好幾種筆跡，所以我有很多種性格？」，許多網友也呼應自己的筆跡其實不只一種。影片最後「維思維WeisWay」表示，筆跡學需要有大量數據分析，雖有人仍認為筆跡學是一種偽科學，但他解釋說明，製作影片的目的，主要是跟粉絲網友分享筆跡學的趣味。（影音編輯：謝美伶）
▶ 感謝授權 ：維思維WeisWay
完整影片：https://youtu.be/VwlVHa_5A6c