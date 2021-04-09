全台首次！漫威英雄挑戰賽　進軍校園

在全台活動慢慢復甦的時刻，漫威主題強勢來襲！2021年漫威將首次深入全台各大校園，以路跑結合障礙闖關打造一場超好玩運動賽事，邀請漫威迷們向漫威英雄看齊，熱血挑戰各種障礙關卡，掀起一波漫威狂潮！
「MARVEL CHALLENGE漫威英雄挑戰賽」將漫威英雄的精神完美融合在挑戰賽當中，賽事共分為「挑戰組」以及「親子組」，不管幾個人，都能透過不同關卡，讓各個年齡層沉浸在漫威英雄的熱血氛圍中。
不過在衝鋒陷陣之前，身上的配備可不能少，這次主辦單位自然得貼心地替民眾與粉絲們「著裝」一番，只要報名任何組別的活動，就可以得到活動限定經典T恤或戰服T恤(可挑款)、運動毛巾、運動小包。選擇戰服組合的朋友，更可以讓小小漫威迷與爸媽一同身穿英雄親子裝參加挑戰，享受充滿力量的親子時光。而通過挑戰後，可再獲得完賽紀念獎牌及漫威相關商品。
「挑戰組」的部分，只要年滿10歲以上就能報名迎戰，挑戰組關卡內容有挑戰協調性的「繩索特務」、挑戰肌耐力的「靈活身手」等。挑戰組賽事路線約3公里，讓挑戰者有如化身超級英雄，不只展現捍衛家園的衝勁，更能發揮自己的身體技能帥翻全場。
現場除了賽道闖關挑戰之外，也設有英雄技能互動遊戲區，還有漫威正版授權各式多樣的商品、英雄拍照區以及各大學最美的放鬆野餐區，無論有沒有報名賽事都能夠現場同樂，讓每位扮演不同英雄角色的粉絲，都能夠盡情打卡拍照，留下滿滿的英雄回憶。
MARVEL CHALLENGE漫威英雄挑戰賽首波場次：
✪首戰
☞地點：新北-台北大學(三峽校區) ☞日期：2021/5/22-23
✪第二戰
☞地點：台中-東海大學 ☞日期：2021/6/12-13
報名最後倒數，要報名的粉絲們趕緊抓緊時間了！
報名網址：https://bao-ming.com/2021MARVEL
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