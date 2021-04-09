NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

全台首次！漫威英雄挑戰賽　進軍校園

生活中心/綜合報導

2021-04-09 13:00:00

▲2021年漫威將首次深入全台各大校園，以路跑結合障礙闖關打造一場超好玩運動賽事，即將在台灣掀起一波漫威狂潮！（圖／NOWnews攝）
▲2021年漫威將首次深入全台各大校園，以路跑結合障礙闖關打造一場超好玩運動賽事，即將在台灣掀起一波漫威狂潮！（圖／NOWnews攝）

在全台活動慢慢復甦的時刻，漫威主題強勢來襲！2021年漫威將首次深入全台各大校園，以路跑結合障礙闖關打造一場超好玩運動賽事，邀請漫威迷們向漫威英雄看齊，熱血挑戰各種障礙關卡，掀起一波漫威狂潮！

我是廣告 請繼續往下閱讀

「MARVEL CHALLENGE漫威英雄挑戰賽」將漫威英雄的精神完美融合在挑戰賽當中，賽事共分為「挑戰組」以及「親子組」，不管幾個人，都能透過不同關卡，讓各個年齡層沉浸在漫威英雄的熱血氛圍中。

不過在衝鋒陷陣之前，身上的配備可不能少，這次主辦單位自然得貼心地替民眾與粉絲們「著裝」一番，只要報名任何組別的活動，就可以得到活動限定經典T恤或戰服T恤(可挑款)、運動毛巾、運動小包。選擇戰服組合的朋友，更可以讓小小漫威迷與爸媽一同身穿英雄親子裝參加挑戰，享受充滿力量的親子時光。而通過挑戰後，可再獲得完賽紀念獎牌及漫威相關商品。

▲賽事服裝有漫威經典款以及五款戰服英雄款可以任意選擇。(圖/主辦單位提供)
▲賽事服裝有漫威經典款以及五款戰服英雄款可以任意選擇。(圖/主辦單位提供)
▲報名物資還有超實用漫威運動兩用小包以及運動款輕量毛巾(搭配所選衣服款式)。(圖/主辦單位提供)
▲報名物資還有超實用漫威運動兩用小包以及運動款輕量毛巾(搭配所選衣服款式)。(圖/主辦單位提供)

「挑戰組」的部分，只要年滿10歲以上就能報名迎戰，挑戰組關卡內容有挑戰協調性的「繩索特務」、挑戰肌耐力的「靈活身手」等。挑戰組賽事路線約3公里，讓挑戰者有如化身超級英雄，不只展現捍衛家園的衝勁，更能發揮自己的身體技能帥翻全場。

▲「挑戰組」中考驗肌耐力與爆發力，也歡迎朋友們一起同心協力闖關。（圖／NOWnews攝）
▲「挑戰組」中考驗肌耐力與爆發力，也歡迎朋友們一起同心協力闖關。（圖／NOWnews攝）
如果家裡有4-10歲的小粉絲，也可以同樂「親子組」項目，而親子組關卡則是充滿趣味，有讓小朋友訓練靈活性的「跳跳飛躍」、勇往直前的「衝鋒陷陣」等，不時還會有魔王在旁邊持水槍攻擊，絕對能讓小朋友徹底放電，並且留下精彩的英雄回憶！

▲「親子組」中的關卡充滿趣味，還得小心一旁的關主攻擊唷！（圖／NOWnews攝）
▲「親子組」中的關卡充滿趣味，還得小心一旁的關主攻擊唷！（圖／NOWnews攝）
現場除了賽道闖關挑戰之外，也設有英雄技能互動遊戲區，還有漫威正版授權各式多樣的商品、英雄拍照區以及各大學最美的放鬆野餐區，無論有沒有報名賽事都能夠現場同樂，讓每位扮演不同英雄角色的粉絲，都能夠盡情打卡拍照，留下滿滿的英雄回憶。

▲MARVEL
▲MARVEL CHALLENGE漫威英雄挑戰賽首波場次報名最後倒數，粉絲們趕緊抓緊時間了！(圖/主辦單位提供)
 



MARVEL CHALLENGE漫威英雄挑戰賽首波場次：
✪首戰
☞地點：新北-台北大學(三峽校區) ☞日期：2021/5/22-23
✪第二戰
☞地點：台中-東海大學 ☞日期：2021/6/12-13

報名最後倒數，要報名的粉絲們趕緊抓緊時間了！
報名網址：https://bao-ming.com/2021MARVEL
想要知道更多資訊，請趕快關注「MARVEL CHALLENGE漫威英雄挑戰賽」粉絲專頁
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

你願意花多少錢來買一包泡麵？

你願意花多少錢來買一包泡麵？

繼續作答
誰是你心目中最帥的光頭帥哥？

誰是你心目中最帥的光頭帥哥？

繼續作答
下列已（即將）終止服務的網站／服務，你使用過哪些？

下列已（即將）終止服務的網站／服務，你使用過哪些？

繼續作答

PK擂台

你相信世界上真的有外星人嗎？

相信
不相信
88.46%11.54%
2021-04-07-2021-04-13

太魯閣號出軌釀50死！台鐵該不該賣站票？

不該
27.63%72.37%
2021-04-06-2021-04-12
即時
推薦閱讀