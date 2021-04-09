全台首次！漫威英雄挑戰賽　進軍校園

在全台活動慢慢復甦的時刻，漫威主題強勢來襲！2021年漫威將首次深入全台各大校園，以路跑結合障礙闖關打造一場超好玩運動賽事，邀請漫威迷們向漫威英雄看齊，熱血挑戰各種障礙關卡，掀起一波漫威狂潮！





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「MARVEL CHALLENGE漫威英雄挑戰賽」將漫威英雄的精神完美融合在挑戰賽當中，賽事共分為「挑戰組」以及「親子組」，不管幾個人，都能透過不同關卡，讓各個年齡層沉浸在漫威英雄的熱血氛圍中。





不過在衝鋒陷陣之前，身上的配備可不能少，這次主辦單位自然得貼心地替民眾與粉絲們「著裝」一番，只要報名任何組別的活動，就可以得到活動限定經典T恤或戰服T恤(可挑款)、運動毛巾、運動小包。選擇戰服組合的朋友，更可以讓小小漫威迷與爸媽一同身穿英雄親子裝參加挑戰，享受充滿力量的親子時光。而通過挑戰後，可再獲得完賽紀念獎牌及漫威相關商品。





▲賽事服裝有漫威經典款以及五款戰服英雄款可以任意選擇。(圖/主辦單位提供)

▲報名物資還有超實用漫威運動兩用小包以及運動款輕量毛巾(搭配所選衣服款式)。(圖/主辦單位提供)

「挑戰組」的部分，只要年滿10歲以上就能報名迎戰，挑戰組關卡內容有挑戰協調性的「繩索特務」、挑戰肌耐力的「靈活身手」等。挑戰組賽事路線約3公里，讓挑戰者有如化身超級英雄，不只展現捍衛家園的衝勁，更能發揮自己的身體技能帥翻全場。





▲「挑戰組」中考驗肌耐力與爆發力，也歡迎朋友們一起同心協力闖關。（圖／NOWnews攝）

▲「親子組」中的關卡充滿趣味，還得小心一旁的關主攻擊唷！（圖／NOWnews攝）