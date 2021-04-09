握住自家寶貝的腳，一定會覺得「哇～這麼這麼肥嫩，好好摸！」因為小孩子的腳還沒發育完全，通常脂肪比較多、骨頭比較軟，摸起來當然會覺得肥肥嫩嫩、軟綿綿很好摸。所以，太早讓孩子坐學步車、讓雙腳支撐身體，其實反而會傷害寶寶的足部發育。
一般來說，大概在 1 歲之後開始學走路是比較適合的時機，而在學走路的過程中，也可以讓孩子多練習不同的運動，幫助腳部的發育。
- 多踩不同材質的地面：例如沙地、草地、磁磚、海灘等，透過不同材質的刺激，可以讓腳部的本體覺變得敏感，協調腳趾、足底等部位的出力。
- 多練習腳趾運動：可以讓孩子用腳趾抓毛巾、筆等小物品，讓孩子的腳趾變強壯。
- 練習踮腳尖。
- 讓孩子推、拉比較重的物品，練習下盤的穩固。
如果仔細觀察小孩的腳，會發現怎麼都是扁平足？其實孩子在 2 歲前，基本上都是扁平足，在 1 歲開始學走路之後，隨著走路的過程給腳刺激，讓骨骼、韌帶慢慢發展，2 歲之後扁平足的狀況才會逐漸消失。這種扁平足稱為「功能性扁平足」。
不過孩子也有可能屬於「結構性扁平足」，也就是身體結構出了狀況、是真正的扁平足，在 4~6 歲時是黃金救援時間，透過觀察孩子的足弓就可以注意。
看足弓的方式
- 讓小孩腳沾濕，踩在紙上，如果乾、濕的部分各一半，足弓比較正常；如果腳的內側比較乾，表示有高足弓問題，如果腳的內側都是濕的，表示有低足弓、扁平足問題。
- 讓小孩站直，從後面看小孩的雙腳，是不是能看到腳趾，如果看到小指以外的腳趾，表示有跟骨外翻，足弓不是很健康。
- 讓小孩站直，從後面看小孩的雙腳，看看腳後跟跟腳底中線是不是在同一直線上，如果腳底中線比較外翻，表示也有跟骨外翻問題。
挑鞋子的幾大要點
站立量腳型
因為站立的時候，身體的重量會讓腳型比較大、前頭也會比較寬，這時候量測才是比較準確的。
- 量腳型的建議：使用兒童 Brannock 量腳器，腳跟貼緊鞋後，腳趾則跟鞋子留有 5~1 公分左右的距離；照這個腳長去選擇鞋子會比較舒適。
注意鞋子寬度
寬度也會影響孩子穿著的舒適度，因為寶寶的腳底肉比較多，如果太窄，可能會擠壓到腳趾，讓腳型發展不好。
- 量腳寬的建議：讓孩子穿上鞋子後，爸媽可以把手指放進鞋內，感受孩子腳最寬的地方跟鞋子的距離，大約一隻手指可以輕鬆放入的距離比較好。
鞋子太軟沒有支撐力，鞋子太硬則會讓小孩容易跟鞋子磨到，容易受傷。建議可以選擇前三分之一可彎，但腳後跟比較硬的鞋子，才能保護腳掌。
- 建議的判斷方式：讓孩子穿上鞋子後捏捏鞋面，如果可以很輕鬆捏凹陷，表示太軟、太鬆，捏不起來表示太硬、太窄。彎彎鞋子前三分之一，是不是有彈性又軟，同時檢視腳後跟的鞋子是否夠硬能保護。
穿上去之後可以檢查是否有貼合足弓，如果覺得腳底跟鞋子之間縫隙太大，建議考慮訂製矯正鞋墊，這部分則要詢問復健科醫師、職能治療師。
選擇保護腳後跟的鞋子
如果是剛開始學步的孩子，可以選擇軟質地的高筒鞋，但隨著孩子的活動力增加，不建議一直穿高筒鞋，可能會影響關節活動，但可以考慮選擇質地比較硬的鞋子：
- 1~2.5 歲：輕薄學步鞋，可以選擇高筒，但不需要高到超過腳踝，會影響孩子的關節活動。重量輕讓孩子不費力，比較薄也比較不會吃腳。
- 2.5~3.5 歲：選擇鞋跟較厚、能保護腳後跟的學步鞋。
選擇透氣、排汗的鞋子
因為小孩的肌膚比較脆弱、敏感，也比較容易流汗，所以選擇透氣排汗的鞋子，也能保護孩子敏感的肌膚。
參考資料
挑對學步鞋了嗎？以兒科醫師角度剖析——嬰兒學步鞋篇
小小足弓，影響運動能力大／林珮如物理治療師
兒童扁平足是什麼? 從足弓發展來看扁平足@ 張凱昇物理治療師
文／盧映慈 圖／蘇鈺婷
這篇文章 小孩學步鞋要怎麼挑？「兒童足部醫學」觀點告訴你足弓、鞋墊、腳型判斷缺一不可！ 最早出現於 Heho健康
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