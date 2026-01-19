38歲女星洪詩在婆家遭受的待遇近日受到熱烈討論，因為洪詩當年不僅是「黑澀會美眉」中的流量天花板，還是無名女神，後來組女團Popu Lady後，也被認為是隊內顏值擔當，是相當知名的宅男女神，追求者不少。但洪詩最後為何情定大她7歲的李運慶？主要是被對方的3點特質打動；她不僅誇過李運慶孝順、體貼，更稱讚李運慶總能包容她的負能量，讓她能卸下包袱、做自己。
洪詩出道即巔峰 宅男女神完全不缺工作
洪詩當年因清純可愛的外型，17歲就參加過節目《我猜我猜我猜猜猜》的虎牙美女單元，在無名小站上人氣也超旺，後來更因此受邀加入《我愛黑澀會》，成為初代班底。雖然中間洪詩一度因為無名網友的酸言酸語，短暫退出節目，但她復出後還是被認為是黑澀會美眉中，知名度僅次於九妞妞的成員。
離開黑澀會後，洪詩更和宇珊、寶兒、大元、庭萱組成女團Popu Lady，繼續收割少男少女的心。即便團體後來發展不佳，洪詩個人仍舊不缺工作機會，她在台劇《浮士德的微笑》中飾演心機反派時，也引發不少討論，當年還被評為是「偶像劇惡女專業戶」，由此可見洪詩人氣有多旺。
洪詩情定李運慶理由曝光！孝順、體貼、能接住她情緒
因此洪詩2023年宣布要嫁給李運慶時，讓不少粉絲心碎直呼：「女神被搶走了」，更有不少人開玩笑逼問李運慶「憑什麼？」其實洪詩喜歡李運慶的理由很簡單，她過去就曾多次稱讚李運慶很孝順、對家庭負責任。而李運慶也是很會製造驚喜的老公，當初為了跟洪詩求婚時，祕密籌備長達2個月時間，還特地向女生朋友們打聽洪詩的戒圍，讓洪詩相當感動。
另外，洪詩也曾說過，在李運慶面前可以卸下包袱做自己，李運慶可以包容她負面情緒和低潮，成為她最大的依靠。加上洪詩懷孕期間，李運慶也經常PO出帶著老婆產檢的照片，生產過程也進到產房陪伴，種種細節都可看出夫妻倆的感情是真心實意的。
因此雖然洪詩從婚前開始就幫忙照顧失智的公公，讓粉絲很心疼，但洪詩認為自己這是愛屋及烏的舉動，「沒覺得是多特別多偉大的事情」，善良個性讓她更加圈粉。
資料來源：洪詩IG
我是廣告 請繼續往下閱讀
洪詩當年因清純可愛的外型，17歲就參加過節目《我猜我猜我猜猜猜》的虎牙美女單元，在無名小站上人氣也超旺，後來更因此受邀加入《我愛黑澀會》，成為初代班底。雖然中間洪詩一度因為無名網友的酸言酸語，短暫退出節目，但她復出後還是被認為是黑澀會美眉中，知名度僅次於九妞妞的成員。
離開黑澀會後，洪詩更和宇珊、寶兒、大元、庭萱組成女團Popu Lady，繼續收割少男少女的心。即便團體後來發展不佳，洪詩個人仍舊不缺工作機會，她在台劇《浮士德的微笑》中飾演心機反派時，也引發不少討論，當年還被評為是「偶像劇惡女專業戶」，由此可見洪詩人氣有多旺。
因此洪詩2023年宣布要嫁給李運慶時，讓不少粉絲心碎直呼：「女神被搶走了」，更有不少人開玩笑逼問李運慶「憑什麼？」其實洪詩喜歡李運慶的理由很簡單，她過去就曾多次稱讚李運慶很孝順、對家庭負責任。而李運慶也是很會製造驚喜的老公，當初為了跟洪詩求婚時，祕密籌備長達2個月時間，還特地向女生朋友們打聽洪詩的戒圍，讓洪詩相當感動。
因此雖然洪詩從婚前開始就幫忙照顧失智的公公，讓粉絲很心疼，但洪詩認為自己這是愛屋及烏的舉動，「沒覺得是多特別多偉大的事情」，善良個性讓她更加圈粉。
資料來源：洪詩IG