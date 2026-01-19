女星洪詩2023年與演員李運慶登記結婚，近日有網友翻出李運慶的哥哥李運泰在去年時，發文感謝洪詩盡心盡力照顧失智的公公，貼文卻引來兩派網友論戰，部分酸民更留言「好可怕現在才知道洪詩嫁的這麼慘」。曾被封為《我愛黑澀會》最頂美眉的洪詩，加入女團Popu Lady後人氣更上一層樓，陸續演出《月村歡迎你》、《料理高校生》等戲劇作品；婚後她將重心轉往家庭生活，如今遭疑被夫家當成免費看護，也讓許多粉絲敲碗復出。
洪詩被封《我愛黑澀會》最頂美眉 婚後淡出演藝圈
洪詩因《我愛黑澀會》展開知名度，網友曾討論當年最頂的美眉是誰？雖然很多人都各有支持者，但最多人把票投給「洪詩」，誇讚她的氣質很好、講話又不討人厭。而洪詩後來也與大元、寶兒、庭萱、宇珊共組女子團體Popu Lady，憑藉著甜美可愛形象紅遍台灣，並獲得「Hito校園人氣團體」。
除此之外，洪詩也以個人身分陸續演出《勇敢說出我愛你》、《月村歡迎你》、《料理高校生》等多部戲劇作品，演技深受觀眾喜愛，演藝事業跨足影視歌三棲。
洪詩照顧失智公公 大伯感謝文遭疑被當看護
2023年洪詩與演員李運慶登記結婚，婚後迎來2位寶貝女兒，她也將生活重心放在家庭上，鮮少出現在螢光幕前。如今，李運慶哥哥的一篇感謝文，意外公開洪詩婚前就已替公公「把屎把尿」的生活日常，遭網友質疑把她當成免費看護。
雖洪詩澄清家人彼此都有輪流照顧、並未把屎把尿，但話題仍引來熱議，粉絲心疼說：「完全不理解洪詩怎麼做的下去的」、「她真的很善良，但是是我女兒我會阻止她」、「洪詩當年真的是女神」、「無限支持洪詩復出」、「她以前人氣也是前段班的」、「以前我也愛她，黑澀會妹妹時超正」。
洪詩大伯道歉 認用詞不當造成誤會
除了洪詩本人發文還原照顧失智公公的真相，強調老公李運慶、哥哥及嫂嫂都一起幫忙，並非將所有責任都丟給她。李運泰昨日也親上火線提出6點澄清，針對引發最大爭議的「把屎把尿」一詞，他坦言確實用詞不精準，原意只是想形容日常中較為簡易的照護行為，並非指長期或高強度的照顧工作，為自己的發言造成外界誤解致歉。
洪詩大伯澄清文：李運泰Threads
洪詩大伯澄清文：李運泰Threads