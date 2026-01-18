我是廣告 請繼續往下閱讀

▲洪詩發長文澄清表示自己和老公家人關係很好。（圖／IG@angelhong）

演員李運慶和前「黑社會美眉」洪詩結婚2年多，共育兩名女兒，近日李運慶的哥哥李運泰在社群感謝洪詩照顧失智父親的貼文在社群引起熱議，許多網友紛紛為洪詩抱不平，認為她被當成李運慶家的外傭使喚。洪詩稍早透過IG回應自己被老公一家當成長照傭人使喚一事，「其實我沒有特別覺得，我當時照顧還是男友的爸爸，是一件多特別多偉大的事情，因為我相信一定有很多人跟我一樣，會這樣的『愛屋及烏』，以及我只是在我能力範圍內，去盡量幫助一位長者。」她透露自己的爺爺跟阿公都在自己年幼時就過世了，因此對自己來說，照顧李運慶的爸爸就像是在照顧「爺爺」一樣，並沒有覺得有什麼不妥。接著洪詩也為李運慶哥哥李運泰說話，澄清他們一家並沒有把照顧責任拋給自己，「不存在哥哥丟包給弟弟，弟弟丟包給女友這種情況。」表示哥哥跟老公平時照顧家人都很辛苦，總是輪流帶爸爸去醫院、換藥，繁瑣的照護程序他們也都沒有說什麼，「那段特殊時期，我從他們兄弟身上看到更多的是孝順，也看到運慶運泰一起處理公公的事，覺得幸好運慶不用獨自面對，而我能幫忙的也只有這些了。」最後洪詩表示，哥哥的貼文中只有說了洪詩照顧公公究竟有多辛苦，因此讓人有了「孝道外包」的感覺，但實際上只是兄弟倆的辛苦沒有被說出來而已，「運泰沒寫出來兩兄弟的辛苦，不代表這些辛苦不存在。所以對於把我公婆家形容成很恐怖的樣子，我覺得這是很不公平的，人生總會遇到困難。但我很幸運有人陪我一起面對困難。」其實我沒有特別覺得我當時照顧還是男友的爸爸是一件多特別多偉大的事情因為我相信一定有很多人跟我一樣會這樣的「愛屋及烏」以及我只是在我能力範圍內去盡量幫助一位長者我的爺爺跟阿公都在我很小的時候就過世了當時比起照顧「運慶爸爸」我自己覺得更像在照顧「爺爺」也澄清一下「把屎把尿」我除了幫我公公按摩腳其他身體擦拭更換尿布都是運慶在做而按摩腳是因為公公臥床以及開刀的關係腳的循環很差也很腫所以用乳液跟嫂嫂準備的精油幫忙按摩運慶也會這麼做嫂嫂也是而公公尿床時我也會幫忙更換新床單雖然當時只是交往關係但我愛運慶運慶也很疼愛我公公婆婆運泰嫂嫂也對我很好運慶對我的家人也很好所以我想陪伴運慶渡過這樣的「特殊時期」但不存在哥哥丟包給弟弟弟弟丟包給女友這種情況運泰並沒有寫出他們兩兄弟的辛苦以及在我認識運慶時就是運泰跟婆婆住運慶跟公公住公公在我跟運慶還是交往關係時已有輕微失智但不嚴重後來是跑步摔倒住院開刀直接換了一個髖關節住院住了一個多月的期間都是運慶運泰輪流住在醫院照顧爸爸終於出院後運慶在家會幫公公換藥但那個傷口非常深大頭的無菌棉花棒都是挖進去的程度在我們已經非常注意傷口的情況下傷口還是感染了公公因為住院的關係失智變得嚴重有時候公公覺得傷口好了就自己把紗布撕開加上那時候要臥床休養但公公會以為傷口都好了想要下床尿尿我們那時候晚上都是監視器開在床頭睡的真的很怕公公再度摔倒有時候是尿一多結果滲出尿布進而碰到傷口然後就開始了反覆入院開刀清創開刀、住院、出院感染、開刀、清創、住院、出院每清創一次傷口就更深最後決定要住院住到傷口至少看起來比較好再出院這一住又是兩三個禮拜出院後決定不要再冒風險自己換藥也想讓公公更清楚知道他還是有傷口的我們找到家裡附近一間可以幫忙換藥的診所也開始了運泰運慶配合時間早晚各一次載公公去換藥的日常就這樣大概持續了一年後續一些輔具租借跟看護申請還有喘息服務跟日照中心也都是運泰運慶一起處理的有經歷過的人就知道這些事情處理起來有多繁瑣有人說為什麼不請看護因為當時的巴氏量表還沒申請下來所以沒辦法進行巴氏量表申請成功後就立刻請看護了家裡一直都有看護協助照顧公公那段特殊時期我從他們兄弟身上看到更多的是孝順也看到運慶運泰一起處理公公的事覺得幸好運慶不用獨自面對而我能幫忙的也只有這些了傷口的難關渡過後緊接襲來的是需要長期抗戰的「失智」情緒不穩、妄想、時序混亂身為照顧者的我真的衷心欽佩不管是日照中心的人員或是居家長照人員或看護以及最親近的家屬你們都辛苦了🥺運泰沒寫出來兩兄弟的辛苦不代表這些辛苦不存在不管是運慶運泰或是婆婆嫂嫂我們大家都是很努力一起熬過那個時光的所以對於把我公婆家形容成很恐怖的樣子我覺得這是很不公平的人生總會遇到困難但我很幸運有人陪我一起面對困難