洪詩因為老公李運慶的哥哥李運泰去年感謝她照顧失智爸爸、分擔家人重擔的發文，再度被網友翻出，招來酸民質疑一家人把照料長輩的辛苦工作都丟給她，將她當成外傭，還不解為何不乾脆請看護？她終於發長文解釋，揭露當時巴氏量表還沒申請下來，無法聘用看護，不過當申請成功後就立刻找好了，她形容那是段「特殊時期」，自己真的想要陪伴李運慶一起度過。
洪詩澄清不是不請看護 是還沒辦法申請
針對網友心疼她砲轟李運慶的家人，曾是「黑澀會美眉」的洪詩特別發文澄清，表明不認為照顧當時還是男友爸爸的公公，是一件多偉大的事，只是愛屋及烏，但她也強調，雖然有幫公公按摩腳以及在他尿床時更換床單，其他身體擦拭、更換尿布都是李運慶在做，李運慶和他的大嫂也會幫忙按摩，不存在「哥哥丟包給弟弟，弟弟丟包給女友」這種狀況，而且不是不去請看護，而是當時還沒辦法請。
在這段洪詩口中的「特殊時期」，她坦言從李運慶和哥哥身上看到更多的是孝順，覺得幸好李運慶不用獨自面對、有哥哥一起處理，她自己
能幫忙的也只有這些了。她和李運慶還在交往時，他的爸爸已有輕微失智，之後跑步摔倒、住院開刀，直接換髖關節，這一個多月都是兩兄弟輪流住在醫院照顧爸爸。
李運慶與哥哥都有幫忙照顧爸 洪詩認為酸民批評不公平
當爸爸出院後，李運慶在家會幫忙換藥，但傷口很深，有時尿液太多、滲出尿布碰到傷口，就要再清創與換藥，傷口會越開越深，經過一再重複清創、再換藥等過程之後，他們決定找附近診所換藥，也是兩兄弟合作載爸爸去換，大概持續一年，因此洪詩認為不能說他們完全逃避照顧爸爸的責任、都丟給她。
最後洪詩的結論是，李運慶的哥哥沒寫出來兩兄弟的辛苦，不代表這些辛苦不存在，不管是他們還是婆婆、嫂嫂，大家都是很努力一起熬過那個時光，所以對於把她公婆家形容成很恐怖的樣子，是很不公平的。人生總會遇到困難，她自認很幸運有人陪著一起面對困難。
