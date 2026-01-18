我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李運慶哥哥「出產」用詞遭網友批評。（圖／翻攝自Threads）

▲李運慶哥哥看似酸弟弟和洪詩結婚「到底能撐多久」。（圖／翻攝自Threads）

▲李運慶胞兄、洪詩大伯李運泰的舊貼文引發爭議。（圖／翻攝自Threads）

▲李運慶哥哥的澄清文。（圖／翻攝自Threads）

演員李運慶和前「黑澀會美眉」洪詩結婚2年多，共育兩名女兒，近日，李運慶的哥哥李運泰去年感謝弟媳洪詩照顧失智父親、分擔家人重擔的發文，近日被網友翻出議論，有人認為大伯公開謝謝弟媳照顧公公很奇怪，質疑只有洪詩在照顧公公有人則認為只是單純家事分享。不過反對者再挖出李運泰過往爭議發言批評，如稱兄弟倆「出產」後代、懷疑弟弟和洪詩婚前交往「到底能撐多久」等，再次掀起兩極評論。去年10月初，李運慶的胞兄李運泰發文恭喜弟弟和洪詩迎來第二胎，其中文中提及「至於我爸媽，這一年半迸出了三隻孫子孫女，我跟我弟平均每6個月固定出產一隻...」對此，有網友痛批：「是你老婆和你弟媳在生，還有什麼叫『出產』？把女人當生產工具就是在說你們，有夠恐怖！」此外，另一名網友貼出2022年10月底李運泰的發文截圖，寫道「看我弟和洪詩一直同步放噁心的照片，也不知道他們到底能撐多久...」照片則是洪詩幫李運慶親密慶生的合照，原PO表示：「我覺得李運慶那年過生日+剛求婚時，就說不知道人家可以撐多久這種話...？」針對李運泰過往的言論，一派網友認為確實很詭異，「一般女生都有毒菇，第一次看到有毒大伯」、「一直消費洪詩，看了很好笑」、「這個大伯的心態是不是不太正常」、「大伯自以為幽默真的不行」、「洪詩不可能要過這種生活吧」、「真的嚇壞了，超可怕的發言！」然而，也有一派網友認為小題大作、說不定家人間關係非常親密才會開這種玩笑。稍早，洪詩發布澄清文，強調老公運慶、大伯運泰和嫂嫂等家人都有照顧失智的公公，只是運泰沒有跟外界報告兄弟倆照護父親有多辛苦，「不存在哥哥丟包給弟弟，弟弟丟包給女友這種情況」，洪詩也不認為照顧公公是多偉大的事，自己只是愛屋及烏，以及在能力範圍內去幫助一位長者。