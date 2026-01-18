演員李運慶和前「黑澀會美眉」洪詩結婚2年多，共育兩名女兒，近日，李運慶的哥哥李運泰去年感謝弟媳洪詩照顧失智父親、分擔家人重擔的發文，近日被網友翻出議論，有人認為大伯公開謝謝弟媳照顧公公很奇怪，質疑只有洪詩在照顧公公，有人則認為只是單純家事分享。對此，洪詩稍早發聲，強調老公、大伯和嫂嫂等家人都有照顧公公，只是沒有跟外界報告，「不存在哥哥丟包給弟弟，弟弟丟包給女友這種情況。」
洪詩長文談照護心聲 澄清未替公公把屎尿
洪詩在粉專發長文，直言當時不認為照顧還是男友的爸爸是一件多偉大的事，自己只是愛屋及烏，以及在能力範圍內去幫助一位長者，「比起照顧『運慶爸爸』，我自己覺得更像在照顧『爺爺』」，她也澄清沒有幫公公「把屎把尿」，除了幫對方按摩腳，其他身體擦拭、更換尿布都是老公在做。
洪詩力挺嫂嫂也付出 量表下來後有請看護
對於有網友說大伯的發言讓嫂嫂作何感想，洪詩強調，嫂嫂當然也有照顧公公，也很疼愛她，大伯本身也是，「運泰並沒有寫出他們兩兄弟的辛苦」，至於外界不解為何不請看護，洪詩說明，因為當時的巴氏量表還沒申請下來，巴氏量表申請成功後，家裡一直都有看護協助照顧公公。
洪詩心疼家人一起熬過去 強調兄弟辛苦真實存在
洪詩說：「那段特殊時期，我從他們兄弟身上看到更多的是孝順，也看到運慶、運泰一起處理公公的事，覺得幸好運慶不用獨自面對，而我能幫忙的也只有這些了！運泰沒寫出來兩兄弟的辛苦，不代表這些辛苦不存在，不管是運慶、運泰或是婆婆、嫂嫂，我們大家都是很努力一起熬過那個時光的，所以對於把我公婆家形容成很恐怖的樣子，我覺得這是很不公平的。」
洪詩全文如下：
其實我沒有特別覺得
我當時照顧還是男友的爸爸
是一件多特別多偉大的事情
因為我相信一定有很多人跟我一樣
會這樣的「愛屋及烏」
以及我只是在我能力範圍內
去盡量幫助一位長者
我的爺爺跟阿公
都在我很小的時候就過世了
當時比起照顧「運慶爸爸」
我自己覺得更像在照顧「爺爺」
也澄清一下
「把屎把尿」
我除了幫我公公按摩腳
其他身體擦拭更換尿布
都是運慶在做
而按摩腳是因為公公臥床以及開刀的關係
腳的循環很差也很腫
所以用乳液跟嫂嫂準備的精油幫忙按摩
運慶也會這麼做
嫂嫂也是
而公公尿床時我也會幫忙更換新床單
雖然當時只是交往關係
但我愛運慶
運慶也很疼愛我
公公婆婆運泰嫂嫂也對我很好
運慶對我的家人也很好
所以我想陪伴運慶渡過這樣的「特殊時期」
但不存在哥哥丟包給弟弟
弟弟丟包給女友這種情況
運泰並沒有寫出他們兩兄弟的辛苦
以及在我認識運慶時
就是運泰跟婆婆住
運慶跟公公住
公公在我跟運慶還是交往關係時
已有輕微失智但不嚴重
後來是跑步摔倒
住院開刀
直接換了一個髖關節
住院住了一個多月的期間
都是運慶運泰輪流住在醫院照顧爸爸
終於出院後
運慶在家會幫公公換藥
但那個傷口非常深
大頭的無菌棉花棒都是挖進去的程度
在我們已經非常注意傷口的情況下
傷口還是感染了
公公因為住院的關係
失智變得嚴重
有時候公公覺得傷口好了
就自己把紗布撕開
加上那時候要臥床休養
但公公會以為傷口都好了
想要下床尿尿
我們那時候晚上都是監視器開在床頭睡的
真的很怕公公再度摔倒
有時候是尿一多結果滲出尿布
進而碰到傷口
然後就開始了反覆入院開刀
清創開刀、住院、出院
感染、開刀、清創、住院、出院
每清創一次傷口就更深
最後決定要住院住到
傷口至少看起來比較好再出院
這一住又是兩三個禮拜
出院後
決定不要再冒風險自己換藥
也想讓公公更清楚知道他還是有傷口的
我們找到家裡附近一間可以幫忙換藥的診所
也開始了運泰運慶配合時間
早晚各一次載公公去換藥的日常
就這樣
大概持續了一年
後續一些輔具租借跟看護申請
還有喘息服務跟日照中心
也都是運泰運慶一起處理的
有經歷過的人就知道
這些事情處理起來有多繁瑣
有人說為什麼不請看護
因為當時的巴氏量表
還沒申請下來
所以沒辦法進行
巴氏量表申請成功後
就立刻請看護了
家裡一直都有看護協助照顧公公
那段特殊時期
我從他們兄弟身上看到更多的是孝順
也看到運慶運泰一起處理公公的事
覺得幸好運慶不用獨自面對
而我能幫忙的也只有這些了
傷口的難關渡過後
緊接襲來的
是需要長期抗戰的「失智」
情緒不穩、妄想、時序混亂
身為照顧者的我
真的衷心欽佩不管是日照中心的人員
或是居家長照人員或看護
以及最親近的家屬
你們都辛苦了
運泰沒寫出來兩兄弟的辛苦
不代表這些辛苦不存在
不管是運慶運泰或是婆婆嫂嫂
我們大家都是很努力一起熬過那個時光的
所以對於把我公婆家形容成很恐怖的樣子
我覺得這是很不公平的
人生總會遇到困難
但我很幸運有人陪我一起面對困難
資料來源：洪詩臉書
我是廣告 請繼續往下閱讀
洪詩在粉專發長文，直言當時不認為照顧還是男友的爸爸是一件多偉大的事，自己只是愛屋及烏，以及在能力範圍內去幫助一位長者，「比起照顧『運慶爸爸』，我自己覺得更像在照顧『爺爺』」，她也澄清沒有幫公公「把屎把尿」，除了幫對方按摩腳，其他身體擦拭、更換尿布都是老公在做。
洪詩力挺嫂嫂也付出 量表下來後有請看護
對於有網友說大伯的發言讓嫂嫂作何感想，洪詩強調，嫂嫂當然也有照顧公公，也很疼愛她，大伯本身也是，「運泰並沒有寫出他們兩兄弟的辛苦」，至於外界不解為何不請看護，洪詩說明，因為當時的巴氏量表還沒申請下來，巴氏量表申請成功後，家裡一直都有看護協助照顧公公。
洪詩心疼家人一起熬過去 強調兄弟辛苦真實存在
洪詩說：「那段特殊時期，我從他們兄弟身上看到更多的是孝順，也看到運慶、運泰一起處理公公的事，覺得幸好運慶不用獨自面對，而我能幫忙的也只有這些了！運泰沒寫出來兩兄弟的辛苦，不代表這些辛苦不存在，不管是運慶、運泰或是婆婆、嫂嫂，我們大家都是很努力一起熬過那個時光的，所以對於把我公婆家形容成很恐怖的樣子，我覺得這是很不公平的。」
其實我沒有特別覺得
我當時照顧還是男友的爸爸
是一件多特別多偉大的事情
因為我相信一定有很多人跟我一樣
會這樣的「愛屋及烏」
以及我只是在我能力範圍內
去盡量幫助一位長者
我的爺爺跟阿公
都在我很小的時候就過世了
當時比起照顧「運慶爸爸」
我自己覺得更像在照顧「爺爺」
也澄清一下
「把屎把尿」
我除了幫我公公按摩腳
其他身體擦拭更換尿布
都是運慶在做
而按摩腳是因為公公臥床以及開刀的關係
腳的循環很差也很腫
所以用乳液跟嫂嫂準備的精油幫忙按摩
運慶也會這麼做
嫂嫂也是
而公公尿床時我也會幫忙更換新床單
雖然當時只是交往關係
但我愛運慶
運慶也很疼愛我
公公婆婆運泰嫂嫂也對我很好
運慶對我的家人也很好
所以我想陪伴運慶渡過這樣的「特殊時期」
但不存在哥哥丟包給弟弟
弟弟丟包給女友這種情況
運泰並沒有寫出他們兩兄弟的辛苦
以及在我認識運慶時
就是運泰跟婆婆住
運慶跟公公住
公公在我跟運慶還是交往關係時
已有輕微失智但不嚴重
後來是跑步摔倒
住院開刀
直接換了一個髖關節
住院住了一個多月的期間
都是運慶運泰輪流住在醫院照顧爸爸
終於出院後
運慶在家會幫公公換藥
但那個傷口非常深
大頭的無菌棉花棒都是挖進去的程度
在我們已經非常注意傷口的情況下
傷口還是感染了
公公因為住院的關係
失智變得嚴重
有時候公公覺得傷口好了
就自己把紗布撕開
加上那時候要臥床休養
但公公會以為傷口都好了
想要下床尿尿
我們那時候晚上都是監視器開在床頭睡的
真的很怕公公再度摔倒
有時候是尿一多結果滲出尿布
進而碰到傷口
然後就開始了反覆入院開刀
清創開刀、住院、出院
感染、開刀、清創、住院、出院
每清創一次傷口就更深
最後決定要住院住到
傷口至少看起來比較好再出院
這一住又是兩三個禮拜
出院後
決定不要再冒風險自己換藥
也想讓公公更清楚知道他還是有傷口的
我們找到家裡附近一間可以幫忙換藥的診所
也開始了運泰運慶配合時間
早晚各一次載公公去換藥的日常
就這樣
大概持續了一年
後續一些輔具租借跟看護申請
還有喘息服務跟日照中心
也都是運泰運慶一起處理的
有經歷過的人就知道
這些事情處理起來有多繁瑣
有人說為什麼不請看護
因為當時的巴氏量表
還沒申請下來
所以沒辦法進行
巴氏量表申請成功後
就立刻請看護了
家裡一直都有看護協助照顧公公
那段特殊時期
我從他們兄弟身上看到更多的是孝順
也看到運慶運泰一起處理公公的事
覺得幸好運慶不用獨自面對
而我能幫忙的也只有這些了
傷口的難關渡過後
緊接襲來的
是需要長期抗戰的「失智」
情緒不穩、妄想、時序混亂
身為照顧者的我
真的衷心欽佩不管是日照中心的人員
或是居家長照人員或看護
以及最親近的家屬
你們都辛苦了
運泰沒寫出來兩兄弟的辛苦
不代表這些辛苦不存在
不管是運慶運泰或是婆婆嫂嫂
我們大家都是很努力一起熬過那個時光的
所以對於把我公婆家形容成很恐怖的樣子
我覺得這是很不公平的
人生總會遇到困難
但我很幸運有人陪我一起面對困難
資料來源：洪詩臉書