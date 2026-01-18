我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李運慶曾在社群上PO出洪詩（右）和爸爸同框的居家生活照，看得出她在家中與公婆相處起來相當自在。（圖／李運慶臉書）

女星洪詩2023年與演員李運慶登記結婚，婚後陸續生下2個寶貝女兒。近日有網友翻出李運慶的哥哥李運泰在去年時，發文感謝洪詩盡心盡力照顧失智的公公，然而貼文卻引來兩派網友論戰，質疑把洪詩當成看護。不過，洪詩曾分享婚後與公婆的相處狀況，認為生活並沒有太大變化，公公知道她懷孕後某次聽到看護切菜太大聲，竟轉頭罵看護：「小聲點！肚子裡的小孩會聽到。」就連李運慶都曾開玩笑以「驚世媳婦」形容她在家中的模樣。洪詩婚後與公婆同住，一家人感情相當好，根據《聯合報》報導過去洪詩曾分享，公公得知她懷孕後，某次聽到看護切菜太大聲，竟轉頭罵：「小聲點！肚子裡的小孩會聽到。」讓洪詩趕緊緩頰說沒關係，看得出公公對她疼愛有加。另外，李運慶也曾在社群上PO出洪詩和爸爸同框的居家生活照，只見她頭髮僅用鯊魚夾固定，身穿一套輕鬆的粉紅色睡衣，整個人躺在沙發上，啃著快要吃完的玉米，完全無視坐在餐桌前同樣啃著玉米的爸爸，讓李運慶幽默以「驚世媳婦」形容她，逗趣的畫面，讓人看得莞爾一笑，也看得出洪詩在家中自在且無包袱。去年，李運慶的哥哥曾公開感謝洪詩，表示數年前父親因摔斷腿、失智而行動不便，孝順的李運慶選擇繼續與父親同住，而洪詩也投入照護行列，幫忙把屎把尿、按摩。不過，貼文一出卻引來網友兩派看法，很多網友大讚洪詩的孝順與貼心，不過也有人質疑，家人把照顧失智父親的責任丟給弟弟與弟媳。對此，李運泰也澄清，申請到巴氏量表後，第一時間便替父親聘請專業看護，平時「我、我弟、我媽，全家人都有一起照顧爸爸」，並非將所有照護責任都丟給洪詩。