我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李運慶最近在八點檔中演渣男，有感而發。（圖／翻攝自IG＠mejack）

▲李運慶哥哥感謝洪詩「把屎把尿」照顧爸爸惹議。（圖／翻攝自李運泰Threads）

洪詩和李運慶2023年結婚，生下2女，婚姻生活幸福美滿，只是在結婚之前，洪詩就把公公當成親爸一樣照顧，李運慶的哥哥去年10月在Threads上發文感謝洪詩，結果用字讓部分網友看了感到不適，認為李家把洪詩當成傭人，雖然李哥也發文解釋，仍有許多人不買單。此時正在拍攝八點檔的李運慶，恰好飾演一位背叛家庭的渣男，他有感而發在IG寫下，扮演一個對不起太太的角色，如果在乎她們，不會踏錯任何一步，而《NOWNEWS今日新聞》也詢問李運慶相關細節，截稿前尚未得到回應。李運慶昨（17）晚在IG發父女合照，寫下最近拍八點檔《豆腐媽媽》的心得，第一次飾演一位背叛家庭的渣男，他感觸很深，「扮演一個對不起太太，對不起女兒，對不起媽媽的角色，讓我常常思考自己的言行和邊界感，也讓我更加珍惜沒有拍戲的時光。」李運慶也對角色說，如果在乎家人，比在乎自己還要多，「那你不會踏錯任何一步。」這也是角色所教會他的。私下李運慶是顧家暖男，也時常分享和洪詩的夫妻日常，只是沒想到，洪詩之前照顧爸爸的影片再度受到討論，尤其哥哥還發文感謝洪詩的把屎把尿、親力親為，更提到對女明星的刻板印象，遭到網友熱論，對於哥哥的文章掀起的風波，《NOWNEWS今日新聞》也詢問李運慶相關細節，截稿前尚未得到回應。