洪詩2023年嫁給演員李運慶，去年10月李運慶的哥哥在Threads上曝光洪詩幫爸爸按摩、剃頭髮的影片，感謝弟媳把屎把尿地照顧父親，讓許多粉絲大讚洪詩超有愛，不過最近該則貼文又被討論，卻有大批網友痛批李哥說的根本是「鬼故事」，網紅潔哥也說，「這種鬼故事我絕對不可能讓它發生在我女兒身上。」李運慶的哥哥去年在社群平台公開弟媳洪詩照顧爸爸的影片，誇獎洪詩從剛和李運慶交往時，就把爸爸當親生父親照顧，沒看過她有任何不悅，還說如果她一開始只是想討好就算了，但這份孝順卻一直持續，甚至爸爸發脾氣罵她，她也都能有自己的方式排解。一席話讓不少網友氣喊，「為何要討好你們？你們自己的老爸、丟給弟媳還真好意思！」、「你跟你弟請看護好嗎！要顧兩個小孩很累，還要顧你爸！」、「敘事者的描述，連身為男性的我也感到非常不適」、「本篇文章因為洪詩的好按讚」、「女生好辛苦，你是他兒子不幫忙，還沾沾自喜喔。」而李運慶的哥哥今（18）日也更新貼文，表示自己只是很單純只想分享洪詩的好，也說洪詩的確沒有義務要幫爸爸按摩，是洪詩主動提出按摩可以幫助血液循環，「這不過就是一個家庭相處的日常，我也有幫岳母按摩過腳肩膀，希望不要以幾秒鐘按摩腳的畫面就斷定詩涵＝傭人，文字提到把屎把尿只是形容簡易的照顧行為，用詞沒用精準當初沒想那麼多，讓有些人產生誤解在此抱歉。」