▲李佳豫（左圖）曾和李運慶（右圖右）交往。（圖／翻攝自IGyuyulady、mejack）

45歲男星李運慶2023年和小7歲的洪詩結婚，洪詩從《我愛黑澀會》發跡，是女神等級的人物，而李運慶自出道以來演過大大小小的偶像劇，現在也在八點檔界努力中。去年李運慶的哥哥曝光洪詩照顧爸爸的影片，沒想到最近再度被關注，讓人好奇李運慶的家庭究竟是什麼樣子，而他在和洪詩交往之前，曾和女星李佳豫在一起5年，最後因為對生活的定義不同，兩人都心死分開。李運慶出道以來演過不少台劇，包括《閃亮的日子》、《真愛黑白配》、《我的寶貝四千金》、《獨家保鑣》、《高校英雄傳》等等，2009年在電視劇《閃亮的日子》中和李佳豫飾演兄妹，戲外來電升格情侶，兩人也交往5年，本來以為會論及婚嫁，結果分手後李佳豫某次在《單身行不行》中透露，兩人交往到第4年時，就開始為了各種大小事爭吵。李佳豫說，有次拜託李運慶到外縣市幫忙處理事情，結果他卻帶了其他女生同行，還沒先報備，後來也多次為了該名女生爭吵，李佳豫直接問他：「你到底要什麼？」沒想到李運慶回她：「我要的是愛情」，讓她覺得晴天霹靂，決定分手。李運慶2023年和洪詩結婚，日前剛生下第二胎，一家四口相當和樂，而洪詩也是出了名的孝順，在還沒結婚時，李運慶就曾在IG曝光洪詩在家穿著睡衣，頭上夾著鯊魚夾照顧爸爸的模樣，還替爸爸按摩腳、理頭髮。去年李運慶的哥哥一篇感謝文，如今再度被翻出卻引來熱議，不少人心疼洪詩結了婚卻變成夫家的傭人，而李運慶之前也曾提過，爸爸年輕時曾是補教名師，教育小孩非常嚴格，罵人時更是不許頂嘴，動不動就要打人，兩年前因為慢跑摔斷腿，進一步檢查才發現是中度失智，不過目前狀況已經平穩許多。