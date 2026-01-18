我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李運慶（左）娶小7歲洪詩（右），近日因哥哥曝光洪詩幫爸把屎把尿影片引來討論。（圖／翻攝自IG@mejack）

▲李運慶哥哥感謝洪詩「把屎把尿」照顧爸爸惹議。（圖／翻攝自李運泰Threads）

洪詩2023年嫁給大7歲的李運慶，去年10月李運慶的哥哥李運泰在Threads上發文感謝她親力親為、把屎把尿地照顧失智又摔斷腿的爸爸，沒想到舊文浮上檯面，又再度受到討論，本來只是誇獎弟媳孝順的文章卻遭到炎上，不少網友指出，李運泰但凡只說洪詩真的很善良，願意跟老公一起照顧年邁父親，都不會引來這麼大的風波，問題在於他的文字充滿對女性的不尊重，以及高高在上的感覺，且隻字未提其他家人的付出，連許多男網友都看不下去。李運泰在Threads上感謝弟媳洪詩，因為年邁的父親失智又摔斷腿，脾氣也不是很好，本以為女明星都會找富二代交往，但洪詩卻願意住進他們家，幫爸爸按摩、同住照顧，還說當初若只是裝樣子就算了，但日久也見到她的真心，就算被爸爸罵，也懂自我排解。沒想到一席誇獎、感謝的文章，卻遭到炎上，許多人都說這根本是鬼故事，如果有女兒絕對不想讓她嫁進這樣的家庭，但也有許多人提到，其實李運泰犯下一個大忌，就是他用「犧牲」來讚揚洪詩，而洪詩的犧牲，讓她換得了好媳婦的標籤。洪詩自己也發文澄清，在照顧公公時沒覺得自己偉大，只是因為愛屋及烏，她的善良眾所周知，每個人對幸福的定義不同，或許李家真的對她非常好，但凡李運泰只是誇獎洪詩善良，願意陪著老公照顧癱瘓爸爸，全家都很感謝等等，也不會引來這麼大的聲音，更何況，洪詩還是曾經的女神，也難怪連許多男粉絲都看不下去。洪詩也解釋，夫家並不是不願意請看護，只是當時巴氏量表申請還沒下來，後來申請成功馬上就請看護了，洪詩就非常高EQ，把李運慶兄弟的孝順搬上檯面講：「我從他們兄弟身上看到更多的是孝順，也看到運慶運泰一起處理公公的事，覺得幸好運慶不用獨自面對，而我能幫忙的也只有這些了，運泰沒寫出來兩兄弟的辛苦，不代表這些辛苦不存在。」