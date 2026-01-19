我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳沂認為每個人過生活的標準不同，網友太愛干涉別人的自由了。（圖／翻攝自陳沂臉書）

洪詩2023年嫁給演員李運慶，替失智公公按摩、理髮，親力親為照顧的影片被大伯流出，許多網友直呼根本是鬼故事，老公李運慶也在網路上和網友筆戰，網紅陳沂也在臉書分享看法，「女權人士未免也管太多了吧？」認為洪詩是心甘情願，為什麼一定要干涉別人的自由，還說現在的女權根本是三姑六婆的再進化。陳沂在臉書分析洪詩照顧公公的事件，許多人說洪詩大伯的文張充滿父權，把弟媳當成免費看護，根本是鬼故事，洪詩也跳出來澄清夫家對她很好，照顧老公的爸爸，不覺得特別偉大。陳沂吐露，「我覺得女權人士未免也管太多了吧？為什麼都要先入為主認為女生一定是被壓迫受委屈的一方，人家心甘情願想這麼做，到底關妳們什麼事啊？」認為每個人都有選擇，「妳不要不代表別人不想要，妳又不是她，我覺得現在的女權其實是古代三姑六婆再進化。」就像生小孩、穿搭，好像每個人都能插上話，都要有意見，如果古代女性是被父權價值觀打壓，那現在女性，就是被女權打壓，陳沂一語道破，「古代是要女生服膺於父權價值觀，現在是要女生聽女權的話，不然就要被罵。不要干涉別人的自由很難嗎？」