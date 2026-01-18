我是廣告 請繼續往下閱讀

▲洪詩（左）發文否認被老公李運慶（右）一家當外傭、把照顧失智公公的辛苦工作全都推給她，也解釋為何那時沒有去請看護，但眾多女性網友還是繼續砲轟，也不見得有把解釋看完。（圖／摘自洪詩FB）

▲李秉潔（潔哥）在社群發文，質疑李運慶一家與洪詩。（圖／摘自threads）

前「黑澀會美眉」、「Popu Lady」成員洪詩，獲老公李運慶的哥哥發文感謝替他們失智的爸爸把屎把尿，意外引來網友砲轟。洪詩雖然也寫了長文，解釋老公和大伯沒有都把照顧長輩重任都丟給她，也不是刻意不請外傭，但網紅李秉潔（潔哥）還是在threads發文：「她歡喜做甘願受那是她的事。」還稱：「這種鬼故事我絕對不可能讓它發生在我女兒身上！」表示才不要女兒結婚是為了吃苦，「沒苦不用硬吃。」洪詩在婚前就已經知道李運慶的爸爸有輕微失智，也澄清所謂的「把屎把尿」，其實除了幫公公按摩腳，其他身體擦拭更換尿布，都是李運慶在做，也解釋是當時巴氏量表申請沒下來，等到申請下來就馬上找好看護。不過對此反感的人還是沒有改變，潔哥就寫了一長串：「如果我女兒結婚是為了過這種生活，我寧願她一輩子當媽媽的小寶貝，我才不要我女兒結婚是為了吃苦。」潔哥的文字下方也有不少女性跟她想法一致，對於傳統觀念裡的好媳婦要幫忙照顧公婆反感至極，堅信李運慶一家與洪詩就是個「鬼故事」，潔哥寫道：「光是還沒結婚就要幫男友爸爸把屎把尿，那是異性長輩的身體欸我的媽，又不是專業看護。」支持她想法的網友回應道：「自己的爸媽都要考慮,何況還沒嫁的男友爸,直接bye bye。」也有網友表明看過李運慶哥哥的澄清文，無惡意，覺得他自認是用幽默詼諧方式表達，但字句都透漏非常傳統的價值觀。質疑：「原來要做到這樣媳婦才能獲得最高的讚賞，這讓我想起我奶奶與外婆那個年代的傳統女性，非常驚訝在2026年還能看到這樣的文章。」現代女性覺得願意與夫家同甘共苦的媳婦，已經不是有美德，而是自願被糟蹋，還很怕這種行為被稱讚會讓下一代受到影響。潔哥就留言寫道：「她要做是她的事，我女兒絕對不行。」表明寧可女兒一輩子不結婚也不要去過苦日子。現代媽媽都不想女兒去分擔夫家長輩的照料工作，只是台灣長者壽命拉長、罹患失智或其他疾病的風險也增高，一旦發生了誰該來照顧？夫妻之間能否把這些事務都能分得清清楚楚？媳婦不用照顧公婆、女婿是否也不用幫忙照料岳父、岳母？都是值得思考的問題。