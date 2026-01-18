我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李運慶社群寫下家人是自己永遠的港灣。（圖／IG@mejack）

演員李運慶與前「黑社會美眉」成員洪詩結婚已逾2年，兩人婚後育有兩名女兒，家庭生活看似幸福美滿。不過，近日李運慶的哥哥李運泰在社群平台發文，公開感謝洪詩長期協助照顧罹患失智症的父親，原本出於感恩的一段貼文，卻意外在網路上掀起熱烈討論。不少網友看完後替洪詩抱不平，到李運慶的社群留言表示洪詩嫁錯人，為此李運慶也不忍了，直接回應表示：「是你嫁嗎？」並在社群寫下「家人是永遠的港灣。」李運慶哥哥在社群感謝洪詩在結婚前就為公公把屎把尿一事，在社群間掀起巨大討論，許多網友紛紛為女方抱不平，覺得她被男方家人當成傭人使喚卻不自知，因此紛紛到李運慶的社群留言討公道，直言洪詩「錯嫁了」、「不被老公保護」等。為此李運慶也不再容忍，直接在留言區開戰回應酸民，「錯嫁了，是你嫁嗎？」、「脆很多haters」、「動個腦不難，你們在旁邊慢慢看熱鬧吧」、「你很懂蹭流量欸」，認為許多網友沒有詳細了解狀況就開槍。不僅如此，李運慶也在IG轉發洪詩對於本次事件的澄清文，有感而發寫下「我永遠的港灣」，認為只有家人才是一輩子的依靠。針對外界質疑她被夫家當成長照傭人使喚，洪詩稍早透過IG發文親自回應，強調自己並沒有外界想像中的委屈與不平。她表示，當時照顧的對象甚至還只是「男友的爸爸」，並不覺得這是一件多麼特別或偉大的事，「因為我相信一定有很多人跟我一樣，會這樣『愛屋及烏』，也只是盡自己能力範圍，去幫助一位長者。」洪詩也進一步分享自身心境，透露自己的爺爺與外公都在她年幼時便已過世，因此在照顧李運慶的父親時，內心更像是在彌補一份遺憾，把對方當成「爺爺」般對待。她坦言，整個過程並未覺得有任何不妥或被迫，只是單純出於關心與情感投入，也希望外界不要過度解讀，讓原本單純的心意被曲解。