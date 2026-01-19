我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李運慶胞兄、洪詩大伯李運泰的舊貼文引發爭議。（圖／李運泰Threads＠alwayspip）

女星洪詩2023年與演員李運慶登記結婚，李運慶哥哥李運泰去年曾發文感謝洪詩盡心盡力照顧失智的公公，該貼文近日再被網友挖出，並且掀起兩面論戰，部分酸民更留言「好可怕現在才知道洪詩嫁的這麼慘」、「真是錯嫁了」，為此李運慶哥哥親上火線提出6點澄清，為自己的發言造成外界誤解致歉。首先，李運泰強調，父親在申請到巴氏量表後，家中已聘請專業看護協助照顧，並非由洪詩一人承擔所有照護責任。他指出，實際上包括他本人、弟弟李運慶以及母親，全家人都是輪流分工，一起陪伴與照料父親，絕非外界所說「全丟給媳婦」。針對引發最大爭議的「把屎把尿」一詞，李運泰也坦言確實用詞不精準。他解釋，原意只是想形容日常中較為簡易的照護行為，並非指長期或高強度的照顧工作，對於文字造成誤會與不適，他表達誠摯歉意。外界熱議的「按摩腳底」畫面，李運泰也親自說明，當時是洪詩主動表示想幫公公按摩，促進血液循環，屬於家庭成員之間的自然互動，並非被要求或指派。他也補充，自己過去同樣曾替岳母按摩，這只是家人間的關心與陪伴。至於網友質疑「裝監視器監控弟媳」，李運泰澄清，相關畫面其實是李運慶與洪詩曾自行公開分享的生活片段，並非他私下監控或刻意拍攝，呼籲外界勿過度解讀。最後，對於文章中提到「自己比弟弟帥」、「洪詩很幸運」等說法，李運泰解釋只是自嘲式幽默，並無炫耀或貶低之意，他重申，發文初衷單純只是想分享弟媳的好，表達全家人對洪詩的感謝，更直言「感謝弟弟娶到她」，能成為家人是一件值得珍惜的事。