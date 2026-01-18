我是廣告 請繼續往下閱讀

▲洪詩（左）發文否認老公李運慶（右）把照顧失智公公的辛苦工作全都推給她。（圖／洪詩FB）

《我愛黑澀會》出道的成員洪詩在2023年與李運慶登記結婚後，陸續誕下2名女兒。而近日，李運慶哥哥李運泰去年感謝洪詩為失智爸爸把屎把尿的貼文再度被翻出，不料竟意外惹眾怒，認為他們「孝順外包」，哥哥丟包給弟弟、弟弟再丟包給妻子。而對此，洪詩也在今（18）日發文澄清，強調老公、大伯和嫂嫂等家人都有一起照顧公公，否認有把屎把尿，表示只有幫公公按摩、漏尿更換床單等，還謙虛表示：「我能幫忙的也只有這些了」，讓粉絲都忍不住大讚她太偉大。在李運泰去年的貼文惹議後，洪詩也發文為一家人澄清，否認有幫公公把屎把尿，「我除了幫我公公按摩腳，其他身體擦拭更換尿布，都是運慶在做」，表示因為公公臥床加上開刀，腳循環變差又很腫，所以跟嫂嫂一起用精油幫忙按摩，以及公公尿床時也會幫忙換床單。洪詩強調沒有丟包的情況，只是李運泰沒有寫出兄弟倆及其他家人的辛苦，「那段特殊時期，我從他們兄弟身上看到更多的是孝順」，並謙虛直呼：「我能幫忙的也只有這些了」。除此之外，洪詩也提到為什麼婚前就開始照顧公公，她表示自己的爺爺跟阿公都在她很小的時候過世，「當時比起照顧『運慶爸爸』，我自己覺得更像在照顧『爺爺』」，認為很多人都會像自己一樣愛屋及烏，「我只是在我能力範圍內，去盡量幫助一位長者」。她表示雖然當時只是交往關係，但兩人非常相愛，就連公公、婆婆、大伯、嫂嫂也對她很好，李運泰對自己家人也很好，「所以我想陪伴運慶渡過這樣的『特殊時期』」。洪詩表示當時因為巴氏量表還沒申請下來，所以無法請看護，兩兄弟都是親力親為，輪流在醫院照顧，出院後也是一樣，但因為公公失智變嚴重，常常會把傷口紗布撕開，導致感染，所以一直反覆住院開刀，直到請了看護，才過了這段特殊的時期。洪詩說：「那段特殊時期，我從他們兄弟身上看到更多的是孝順，也看到運慶、運泰一起處理公公的事，覺得幸好運慶不用獨自面對，而我能幫忙的也只有這些了！運泰沒寫出來兩兄弟的辛苦，不代表這些辛苦不存在，不管是運慶、運泰或是婆婆、嫂嫂，我們大家都是很努力一起熬過那個時光的，所以對於把我公婆家形容成很恐怖的樣子，我覺得這是很不公平的」，親自為婆家澄清。