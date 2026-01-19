我是廣告 請繼續往下閱讀

▲許多網友心疼洪詩（左）遭李運慶（右）家人當人長照外傭使喚，為此她上傳1110字長文澄清，表示自己沒有受到任何不公。（圖／IG@angelhong）

藝人李運慶的哥哥李運泰去年在社群平台發文，感謝弟媳洪詩在婚前對失智爸爸親力親為，甚至用「把屎把尿」形容其付出，不料卻引發軒然大波。大批網友認為該文充滿父權視角，將媳婦當成免費看護，甚至還有洪詩「犧牲換取好媳婦標籤」的意味，痛批這是「孝道外包」的鬼故事，並湧入李運慶社群留言酸洪詩「嫁錯人」。而洪詩也為了捍衛家人出面反擊，否認把屎把尿後，表示婆家都對自己很好，希望大家不要將婆家妖魔化，讓外界都非常佩服又心疼。《NOWNEWS今日新聞》也為大家整理這次洪詩事件始末一次看。這次事件的起因李運泰大讚弟媳洪詩的貼文，網友指出文中隱含對女性的不尊重，將洪詩的付出視為理所當然的「犧牲」，且用字高高在上，彷彿在面試媳婦。網紅「潔哥」李秉潔更直言這是「鬼故事」，表示若女兒為了結婚要吃這種苦，寧願女兒一輩子不嫁。李運泰雖後續發文解釋「把屎把尿」只是形容簡易照顧行為，並為用詞不精準道歉，但網友隨後挖出他過去曾稱兄弟生小孩是「出產」、甚至酸弟弟婚姻「能撐多久」等舊文，讓輿論持續發酵。針對被視為「夫家傭人」的指控，洪詩也發千字文還原真相，否認幫公公把屎把尿。她解釋，當時是因為巴氏量表尚未申請下來，無法聘請看護，才有一段家屬需自行照顧的「特殊時期」。洪詩強調，擦拭身體、更換尿布與傷口換藥等工作主要由李運慶負責，她僅協助按摩腿部與更換床單，並指出李家兄弟輪流在醫院照顧，甚至全家動員，絕無「哥哥丟包給弟弟、弟弟丟包給女友」的情形，申請通過後家中已聘請專業看護。對於外界的心疼，洪詩展現高EQ，表示自己將公公視為已故的「爺爺」來照顧。她透露因自己的阿公跟爺爺都在她很小的時候過世，所以照顧李運慶父親時，更多是把對方當自己的爺爺，以及一種愛屋及烏的表現。她認為在能力範圍內幫助長者並不偉大，雖然當時與李運慶雖只是交往階段，但雙方感情深厚，公婆與大伯也對她很好，因此願意陪同男友度過那段艱難時期，並呼籲外界不要將婆家妖魔化。而處於風暴中心的李運慶，除了在網路上強硬回擊酸民外，也透過社群解釋當時情況。他表示因為父親病情變化太快，家人對於申請看護流程無經驗，需要時間申請巴氏量表，並非刻意不請人。巧合的是，李運慶近期在八點檔中飾演背叛家庭的渣男，他在社群上有感而發地寫道，若真在乎家人「不會踏錯任何一步」，對照現實生活中的護妻舉動，展現了對家庭的重視。李運慶與洪詩於2023年結婚，目前育有兩女，婚後夫妻倆與公婆同住，感情融洽。洪詩曾透露懷孕期間公公甚至會為了她斥責看護切菜太大聲，李運慶也曾曬出洪詩在家穿睡衣照顧爸爸的溫馨畫面，戲稱她是「驚世媳婦」。在與洪詩交往前，李運慶曾與女星李佳豫交往5年，但因對愛情與生活的想像不同而分手；如今他與洪詩共同照顧家中長輩，也讓外界看見這對夫妻在螢光幕後的真實家庭生活。