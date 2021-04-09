▲ MINI JCW Countryman ALL4 演繹達卡精神，232 萬起改款上市

MINI John Cooper Works Countryman ALL4 搭載 2.0 升 TwinPower Turbo 渦輪增壓直列四汽缸引擎，於引擎轉速 5000rpm 時，可榨出 306hp 的最大馬力，轉速 1750rpm 時可達到 450Nm 的強勁扭力輸出，僅需 5.1 秒即可完成時速0-100公里加速。加大口徑至 95mm 的雙出跑車化排氣尾管，更在每個加速瞬間釋放 JCW 專屬的狂暴聲浪。
MINI John Cooper Works Countryman ALL4 依然保有精準靈敏的高速動態轉向靈敏度與絕佳操控性，運動化 Steptronic 八速手自排變速箱結合配備前軸機械式限滑差速器的 ALL4 智慧四輪驅動系統。JCW 設計團隊縝密開發並在紐柏林北賽道上測試過的跑車化懸吊系統，擁有絕佳的支撐性與穩定性。前後輪搭載加大的通風煞車碟盤，配置前輪對向四活塞 Chili Red 塗裝煞車卡鉗，讓擁有強勁輸出性能的 MINI John Cooper Works Countryman ALL4 具備十足制動性。
全新 MINI John Cooper Works Countryman ALL4 內外觀全面升級，簡潔俐落的全新水箱護罩設計、加大的兩側進氣口與以更多肌理線條設計的前保險桿，不僅優化空氣力學，其更加運動化的風格搭配水箱護罩上之 JCW 徽飾，硬派越野氣勢展露無遺。全新的後方保險桿設計，亦以方正且垂直的線條勾勒出肌肉感十足的越野風格。
全新設計 LED 頭燈（含轉向輔助燈），高品質照明技術可於熱血征途中提供清晰光源，方向指示燈功能亦整合於環形 LED 日行燈組，展現更俐落的視覺感受。遠光燈亦可依前方來車距離調整光線高度，並依循路況自動投射合適光源，提升行車安全性。Union Jack 英國旗式樣 LED 尾燈更是 MINI 英國賽車血統的身分象徵。
MINI John Cooper Works Countryman ALL4 升級 MINI整合式數位儀表，為以熱血賽車氛圍打造的座艙增添更多科技感受，簡約且充滿現代感的介面設計，清晰呈現車速、油量、里程、溫度、導航指示等重要資訊，讓駕駛在盡情馳騁的過程中快速直覺地判讀所需之資訊。亦同步升級搭載 8.8 吋繁體中文觸控螢幕、導航系統、無線Apple CarPlay整合系統，為駕駛帶來更加便捷的駕馭體驗。
標準配備 MINI Connected 智慧互聯駕駛─智能緊急求助功能與遠距售後服務，如遇嚴重事故而觸發車內撞擊防護系統，智能緊急求助功能可自動將車輛資訊（如：位置、底盤號碼、受損情況等）即時回傳予原廠緊急事故客服中心並連繫救助支援單位；如遇緊急狀況，駕駛亦可手動啟動緊急按鈕聯繫客服中心，由客服中心提供快速妥善的協助。
MINI John Cooper Works Countryman ALL4 搭載智慧保養系統（CBS）與遠距售後服務功能，依據車主的駕駛頻率、行駛距離，計算出愛車需要回廠保養的時間點並顯示於車內螢幕，MINI Service 團隊亦將根據 CBS 系統資料主動與駕駛聯繫並安排保養時程。遠距售後服務亦擁有 24 小時全年無休的道路救援服務，隨時為車主提供值得信賴的專業協助。
MINI John Cooper Works Countryman ALL4 舒適的五人座車室，可輕鬆容納五位成人，每位乘客皆能享有充分的伸展自由。容量達 450 公升的行李廂，搭配可依 40/20/40 比例傾倒的椅背與後座前後滑移 13 公分功能，最多可創造高達 1,390 公升的實用大空間，車主可隨目的地與需求靈活配置車室空間。當雙手被旅途戰利品佔據時，只需在車尾下方來回移動腳尖，即可輕鬆開啟/關閉 Easy Opener 感應式電動啟閉尾門。
標準配備碰撞預警系統讓全新 MINI John Cooper Works Countryman 主動安全再升級，在時速大於 60 公里的駕駛情況下，經由高解析度攝影機偵測計算與前車的距離，當系統判定距離正急速縮短時，儀表板警示燈即會自動亮起；駕駛若仍未採取煞車動作，儀表板警示燈將會閃爍並發出警示音，同時自動啟動動態煞車系統，加強煞車力道；在時速 5~60 公里之間，若駕駛經前兩階段的預先警示後仍未採取煞車動作，系統將介入輔助煞車，最長可煞 1.5 秒。碰撞預警系統同時包含都會行人碰撞預警功能，在時速 10~60 公里的駕駛情況下，如偵測到前方有行人，儀表板警示燈與警示音將會自動啟動，系統會適時介入輔助煞車，最長亦可煞車 1.5 秒。
MINI Countryman 運動休旅亦榮獲歐盟新車安全評測權威 NCAP 最高等級五顆星，並標準配備失壓續跑胎，在車胎失壓瞬間不易引發車輛失控，仍可以時速 80 公里之速度行駛約 80 公里。
車型
排氣量
最大馬力
最大扭力/轉速
時速0-100 加速
c.c
hp / rpm
Nm / rpm
秒
|MINI John Cooper Works Countryman ALL4
1998
306/5000-6250
450/1800-4500
5.1