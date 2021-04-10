合體齊豫唱《神鵰》主題曲　周華健遭虧「錯失當歌后」

周華健今（10）日在台北小巨蛋舉辦「少年俠客」巡迴演唱會，演唱會上由齊豫擔任嘉賓，2人一搭一唱，齊豫還爆料曾邀請周華健演唱《天下有情人》失敗，因此虧他「錯失當歌后的機會」。

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周華健以《俠客行》、《男兒當自強》、《滄海一聲笑》、《凡人歌》為演唱會揭開序幕，唱完組曲後，他開口向歌迷打招呼：「

▲周華健在台北小巨蛋舉辦「少年俠客」巡迴演唱會。（圖／滾石唱片提供）