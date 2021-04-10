合體齊豫唱《神鵰》主題曲 周華健遭虧「錯失當歌后」
記者吳雨婕/台北報導
2021-04-10 20:57:11｜2021-04-10 20:59:35
周華健今（10）日在台北小巨蛋舉辦「少年俠客」巡迴演唱會，演唱會上由齊豫擔任嘉賓，2人一搭一唱，齊豫還爆料曾邀請周華健演唱《天下有情人》失敗，因此虧他「錯失當歌后的機會」。
周華健以《俠客行》、《男兒當自強》、《滄海一聲笑》、《凡人歌》為演唱會揭開序幕，唱完組曲後，他開口向歌迷打招呼：「大家好，晚上好，謝謝你們，還認得我嗎？」他心有戚戚焉地表示，去年大家都很不容易，今年也沒好到哪，接著笑說：「我的老師李宗盛，對外公布他是大叔，那我就是小叔，我今天換了個造型變成俠客。」
唱《上上籤》前，周華健笑說10年前沒有如今精湛的燈光與舞台，沒辦法辦這樣的演唱會，「我運氣很好還活著，可以享受這樣的舞台。」接著他說起當年的有名的武俠小說《倚天屠龍記》，在開會過程中，身旁的工作人員很年輕，年輕到不知道「倚天劍」、「屠龍刀」，甚至還問他那是哪個朝代的文物，讓他無奈又好笑。
而在唱完歌曲《紅塵客棧》後，迎來嘉賓齊豫，2人在演唱會上原音重現經典歌曲《天下有情人》，此曲即是26年前紅極一時的港劇《神鵰俠侶》主題曲，一曲唱畢，齊豫說道：「我記得前不久啊，我邀請華健，邀請他唱《天下有情人》，結果沒成功，你錯失了當歌后的機會。」