▲ Infiniti Q50 300 GT：GT-R 的夢，比你想像中近

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Q50 屬於 Nissan 高端品牌 Infiniti，但它與 GT-R 的淵源，不是只有搭載系出同門的 VR30DDTT 3.0 升 V6 雙渦輪增壓引擎這麼簡單。尤其，在日本市場，Q50 其實是被劃分在 Nissan 品牌旗下，而且車系名稱，就是你我耳熟能詳的 Skyline，可說是承襲了 Skyline 2000 GT-R、R32、R33、R34 等名駒的血脈。簡言之，買到了 Q50，手中握的雖然是 Infiniti 方向盤，但也買到了經典。
雖然骨子裡是同一台車，但 Q50 和 Skyline，還是長得有些許不同。Q50 外觀採用的是 Inifniti 的設計語彙，因此水箱護罩、保桿、車燈、輪圈等小細節，則是多出一分精緻感；個人尤其喜歡那波浪形的水箱護罩設計，LED 狩獵者頭燈也有其辨識度，這次試駕的 Silver Sport 頂規版本，甚至具備主動轉向與遠近光自動啟閉功能。另外，「S」銘牌、 雙色前後保桿、19 吋鋁合金輪圈等，同樣是 Silver Sport 專屬配備。
外觀看起來頗具性能味，車內倒是少了一點熱血，但多了一點豪華。畢竟是豪華品牌，真皮方向盤、電動調整座椅自然不可少。座椅偏向舒適，但還是有一定程度的支撐性，足以應付一般對跑房車的操駕需求。後座空間對於成人而言還算充裕，尤其椅背的傾斜角度，讓頭部空間不顯得侷促；不過，受限於後驅底盤，中央隆起會犧牲部分腿部空間。
這次的 Q50 屬於小改款車型，所以整體內裝與其他豪華房車相比，難免有些過時。不過，中控台的雙螢幕設計，還是給予一定程度科技感；尤其，小改款新增了 Apple CarPlay 與 Android Auto，旗艦款與 Silver Sport 更配備 BOSE 音響系統，以及原廠中文導航系統。
即便內裝少了點性能味，當你坐上駕駛座，感受到油門踏板的緊實回饋後，一股熱血的操駕魂便會從右腳傳遞上來。V6 雙渦輪引擎加速極其線性，400 牛頓米的最大扭力在 1600 rpm 就湧現，所以跑車買家所期待的貼背感，Q50 絕對可以勝任。300 匹最大馬力在 6400 轉出現，彷彿鼓勵你去試探紅線區，加速時也會顯得後段擁有源源不絕的動力，踩起來甚是過癮。運動或運動+ 模式下的轉向直接且重手，搭配上後輪驅動特性，每過一個髮夾彎都可以享受到蠢蠢欲動的車尾。
Silver Sport 更配備跑車化電子阻尼懸吊，提供「標準」、「運動」兩種模式，若是遇到品質較差的路面，還可以透過個人化模式將阻尼單獨放在標準模式，可以減少車身躁動，但保留運動模式的樂趣。
如果你希望兼顧日常便利，會建議購買旗艦款或 Silver Sport，畢竟這兩者才標配智慧型定速系統、車距控制系統、車道偏移預防系統等 ADAS 配備，以及環景顯示。方向盤右側設計了一鍵開啟上述系統的快捷鍵，不論市區或高速公路，都非常實用。
與高階車款相比，入門的豪華款便宜了 30 萬，如果你購買 Q50 300 GT，完全就是為了性能，相信你不會失望；因為 159 萬元就擁有 300 匹馬力和 GT-R 的同門兄弟，確實挺吸引人。若是對安全或是外觀更講究，不如就直上最帥氣的 Silver Sport，畢竟與旗艦款價差不過 8 萬元。不管入門或頂規，Q50 300 GT，都是令愛車人士開心的末代武士。