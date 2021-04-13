特企／台北艋舺商圈「Yes!艋舺購衣趣」春季換裝超划算

春暖花開的季節來臨，衣櫥也需要換季整裝。經濟部中小企業處與台北市艋舺服飾商圈聯合舉辦「Yes!艋舺購衣趣」活動，自4月10日起至4月18日，為期9天，無論男女老少、從內衣到外衣、不管休閒或正式服裝，多款服飾限時特惠中，更有滿千送百、滿兩千送時尚果凍包，和限時獨家優惠專區等好康活動，邀請民眾一同享優惠換新裝。





我是廣告 請繼續往下閱讀

艋舺商圈位於台北萬華大理街，由於鄰近萬華火車站及龍山寺捷運站，交通往來交易方便，因此成為台北市歷史悠久且大規模的成衣市集。商圈內除了女裝服飾之外，包括童裝、團體服，甚至內衣服飾…不分年齡、性別，一應俱全。而且款式及品質和價格都十分具有競爭力，可以說是台北的「韓國東大門」。





台北市艋舺服飾商圈促進會理事長林韋志表示，「Yes!艋舺購衣趣」活動，不僅有艋舺服飾店家們力推破天荒大特價的商品之外，4月10日當天更有50元銅板價的多滲透智能衣和棉柔內衣限時特賣活動，歡迎民眾周末蒞臨艋舺服飾商圈一起搶好康、換新裝！





此外，為了展現艋舺服飾商圈的時尚新風貌，經濟部中小企業處扶植商圈進行活化，特別設計製作時尚雜誌、試衣間等造型燈箱，讓艋舺服飾商圈街道煥然一新。更於4月10日活動中，邀請時尚達人－張棋惠，以艋舺服飾商圈的服飾示範「優雅OL風」、「春季野餐民族風」、「時尚運動風」、「小香約會風」、「山系文青風」的時尚穿搭技巧，讓民眾都能穿水水還省荷包。





台北艋舺商圈「Yes!艋舺購衣趣」活動自4月10日起至4月18日，詳細活動資訊請洽「台北市艋舺服飾商圈」臉書粉絲專頁。



