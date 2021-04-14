特企／台灣第一套自製量化交易平台上線　推雙重回饋活動

去年12月，金融資訊廠商嘉實資訊舉辦「XQ量化交易平台」發表會，經過一連串的公測與優化，於今年3月底獨家推出台灣第一套自主開發的量化交易平台系統。慶祝「XQ量化交易平台」正式上線，XQ全球贏家同步推出大型的回饋推薦活動，活動不僅人人有獎，推薦好友還可獲得更多點數回饋，歡迎新戶舊戶一同參與，領取好禮。





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「XQ量化交易平台」為內建在股市軟體「XQ全球贏家」的系統平台，作為台灣第一套自製的量化交易平台，擁有獨家7大特色，提供豐富的台股資料、簡單的交易指令、完整的交易監控介面、歷史回測系統、自動交易中心、多種委託及安控、多券商下單及XQ APP手機自動交易監控，投資人能運用XQ量化交易平台學習自動交易，以跟上全球的程式交易趨勢。XQ量化交易平台目前已支援統一綜合證券、群益金鼎證券與華南永昌綜合證券3家券商，未來也將陸續支援更多券商。





慶祝量化交易平台上線，XQ全球贏家也同步推出「XQ推薦回饋活動」，協助更多投資人運用XQ全球贏家找到適合自己的選股方法，穩健獲利。活動期間，凡註冊並登入XQ全球贏家的用戶，可立即獲得價值台幣100元的XQ點數，若推薦好友使用XQ全球贏家，還有機會雙雙領獎，獲得更多的XQ點數回饋。另外，凡統一綜合證券、群益金鼎證券、華南永昌綜合證券3家券商的用戶，登入XQ全球贏家可直接領取價值100元的XQ點數，不需另外註冊可同步參與此活動。





近年來，年輕族群大舉進入市場、投入股市，除了量化交易平台，XQ全球贏家也提供免費選股功能，幫助年輕人學習股市投資。嘉實資訊未來也將持續耕耘旗下的投資平台，滿足各種類型的投資人需求，隨著台灣金融科技的不斷演進，期望讓用戶在投資市場具備更強大、更有效率的獲利能力。



