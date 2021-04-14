特企／日本來台定番新口味　NIJIYA巧克力雪派濃郁上市

氣溫逐漸回升，吃冰的季節即將到來，冰品控想必也是蠢蠢欲動，準備大啖各式經典冰品，7-ELEVEN看準春夏冰品商機，與日本7-ELEVEN御用冰品大廠樂雅樂合作，打造一系列優質風味雪派，女王草莓雪派-香草風味、黑糖撞奶風味雪派、珍珠奶茶風味雪派，年銷量超過百萬支，趁勝追擊於今年3月再推出新口味-巧克力雪派，使用日本牛奶巧克力冰淇淋濃郁不甜膩，加上可可製品夾層增添豐富口感，搭配上巧克力色的鬆軟雪派皮，創造出專屬風味。





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除了新口味的上市外，NIJIYA雪派系列還換上新衣，2021年以華麗新包裝全新亮相！高質感斜切設計帶出燙金的MADE IN JAPAN icon，讓人眼睛為之一亮，不自覺的就想打開冰櫃帶幾支回去。除了巧克力新口味以外，其他三款也是在7-ELEVEN熱銷的經典口味，女王草莓雪派-香草風味，使用的是日本福岡甘王草莓，酸甜滋味搭配香醇濃郁的香草風味冰淇淋，堪稱經典；黑糖撞奶風味雪派，其黑糖醬中的黑糖是來自沖繩縣的，搭配甜而不膩的黑糖撞奶風味冰淇淋，每一口都能品嚐到Q彈珍珠；珍珠奶茶風味雪派，使用斯里蘭卡產的錫蘭茶葉，香醇豐厚的奶茶風味冰淇淋，吃冰的同時也像在喝珍奶，豐富口感讓人回味無窮，四款皆是必吃的經典美味。





全台7-ELEVEN限定熱賣中，即日起至4/20國際冰品節，日本NIJIYA雪派系列任選第二件6折，夏天即將到來，趕緊去7-ELEVEN搶購一波吧。





日本NIJIYA巧克力雪派79元/日本NIJIYA黑糖撞奶風味雪派79元/日本NIJIYA珍珠奶茶風味雪派79元/日本NIJIYA女王草莓雪派-香草風味69元



