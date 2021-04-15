綠能轉型先驅MITSUBISHI OUTLANDER PHEV試駕
Carture 車勢文化
2021-04-15 17:55:20
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新年式OUTLANDER PHEV在外觀上，仍承襲小改款後OUTLANDER的基礎設計，其中最搶眼的當屬以新式Dynamic Shield家族造型語彙設計之水箱護罩與前保桿所搭配而來的車頭造型，以更大面積的梯形輪廓及ㄈ型外框讓車頭更顯霸氣，而與一般OUTLANDER有所不同的是LED頭燈採箭矢型樣式，並在下氣壩與霧燈樣式上做出區隔，搭配18吋多輻鋁圈，增添動感氣息，車尾部分後保下緣的防刮護板面積增大，並再車型牌下方及前輪拱處以藍色PHEV彰顯身分。
然而新年式OUTLANDER PHEV最重要的特色仍是其搭仔的PHEV插電式油電混合動力系統，但與小改款前有所不同的是，搭配的汽油引擎部分已由2.4升MIVEC引擎替換原先的2.0升直列四缸引擎，基本上引擎仍是主要的動力來源，另在電力不足時可作為驅動力之來源，並且可透過充電將電池充飽後，以純電模式在短距離行駛時使用，且在電池容量至13.8kWh後，在純電模式的續航力從原本的49公里提升為52公里，且極速也可達135 km/h。
在試駕當天，自取車處至郊區拍攝地的路途中，前半段也的確完全使用純電模式行駛，在以一般空調、音響都開啟的狀態下，自台北市區至三芝的路程約30多公里，都是以純電行駛，由於取車時電池僅有約7成電力，因此回推原廠數據，可證明原廠所提供的新年式OUTLANDER PHEV純電行駛續航力在現實狀態下是可以達成的；也就是說車主若在家中與工作地點距離在52公里以內，且兩地皆具備充電設備，在平日通勤時就幾乎完全不需要使用引擎動力，達到零油耗效果，即便行駛拉長，也可以透過系統自動有效地分配動力輸出模式，創造最佳的動能效率，原廠提供的平均油耗數據為52.4km/L，節能表現十分出色。
而新年式OUTLANDER PHEV所配置的鋰電池，以220V/15A電源充電充飽電時間約為4小時，若是以110V/12A電源則需時10小時；外出使用CHAdeMo規格快速充電站，小憩25分鐘即可充滿80%電量。
除了PHEV混合動力系統，OUTLANDER PHEV亦搭載三菱獨家技術S-AWC系統(Super All Wheel Control)超能全時四輪控制系統，在三種驅動模式中(NORMAL一般模式/SNOW雪地模式/LOCK模式 )下，各種路況都有能有最佳四輪抓地力，也因為如此，在操控性上具備良好的循跡性，懸吊設定則較偏向舒適取向，並保有一定的韌性，適合台灣糟糕的路面品質行駛，駕馭起來相當輕鬆。
全新年式OUTLANDER PHEV，在價格上大幅降價將近50萬，以更親民的149.6萬上市，如採用車電分離專案更只要119.6萬即可輕鬆入手，再搭配三年後60%「保證買回」購車方案，吸引力大幅提升，加上原本在空間上的優勢，以及配置三菱e-Assist智能安全系統，包含ACC主動車距控制巡航系統、FCM主動式智慧煞車輔助系統、LDW車道偏移警示等輔助系統，安全有保障；OUTLANDER PHEV也成為市場中最實惠的PHEV SUV，對於對空間有一定需求，且注重節能表現的朋友來說，新年式OUTLANDER PHEV更為均衡的產品力，可望可更受到消費者的青睞。
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