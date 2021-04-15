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綠能轉型先驅MITSUBISHI OUTLANDER PHEV試駕

Carture 車勢文化

2021-04-15 17:55:20

（圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）
就在汽車動力系統逐漸走向電動化，各國與各車廠也都陸續訂出停售或停止開發傳統燃油動力的時程，在基礎建設與各車廠的電動車產品線仍在布建的過程中，PHEV插電式油電混合動力可說是現階段最能夠兼顧節能與便利性的最佳選擇；相對於直到近期部份歐系車廠才開始引進PHEV車型，MITSUBISHI可說是最早導入PHEV車型的先驅之一，在2015就開始引進OUTLANDER PHEV，並且在2021年再引進新年式車款，而OUTLANDER PHEV也是全球PHEV SUV品牌累積銷量第一的車款。

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新年式OUTLANDER PHEV在外觀上，仍承襲小改款後OUTLANDER的基礎設計，其中最搶眼的當屬以新式Dynamic Shield家族造型語彙設計之水箱護罩與前保桿所搭配而來的車頭造型，以更大面積的梯形輪廓及ㄈ型外框讓車頭更顯霸氣，而與一般OUTLANDER有所不同的是LED頭燈採箭矢型樣式，並在下氣壩與霧燈樣式上做出區隔，搭配18吋多輻鋁圈，增添動感氣息，車尾部分後保下緣的防刮護板面積增大，並再車型牌下方及前輪拱處以藍色PHEV彰顯身分。

新年式OUTLANDER PHEV在外觀上在大面積鍍鉻與類金屬飾板搭配下，更顯霸氣與高質感。
新年式OUTLANDER PHEV在外觀上在大面積鍍鉻與類金屬飾板搭配下，更顯霸氣與高質感。
全新動力系統已將汽油引擎部分換裝成2.4升MIVEC引擎。
全新動力系統已將汽油引擎部分換裝成2.4升MIVEC引擎。
然而新年式OUTLANDER PHEV最重要的特色仍是其搭仔的PHEV插電式油電混合動力系統，但與小改款前有所不同的是，搭配的汽油引擎部分已由2.4升MIVEC引擎替換原先的2.0升直列四缸引擎，基本上引擎仍是主要的動力來源，另在電力不足時可作為驅動力之來源，並且可透過充電將電池充飽後，以純電模式在短距離行駛時使用，且在電池容量至13.8kWh後，在純電模式的續航力從原本的49公里提升為52公里，且極速也可達135 km/h。

換裝全新PHEV動力系統，動能充足且節能。
換裝全新PHEV動力系統，動能充足且節能。
在試駕當天，自取車處至郊區拍攝地的路途中，前半段也的確完全使用純電模式行駛，在以一般空調、音響都開啟的狀態下，自台北市區至三芝的路程約30多公里，都是以純電行駛，由於取車時電池僅有約7成電力，因此回推原廠數據，可證明原廠所提供的新年式OUTLANDER PHEV純電行駛續航力在現實狀態下是可以達成的；也就是說車主若在家中與工作地點距離在52公里以內，且兩地皆具備充電設備，在平日通勤時就幾乎完全不需要使用引擎動力，達到零油耗效果，即便行駛拉長，也可以透過系統自動有效地分配動力輸出模式，創造最佳的動能效率，原廠提供的平均油耗數據為52.4km/L，節能表現十分出色。

而新年式OUTLANDER PHEV所配置的鋰電池，以220V/15A電源充電充飽電時間約為4小時，若是以110V/12A電源則需時10小時；外出使用CHAdeMo規格快速充電站，小憩25分鐘即可充滿80%電量。

排檔設計與一般車款略有不同，P檔部分設置於前方按鈕，並有EV純電模式。
排檔設計與一般車款略有不同，P檔部分設置於前方按鈕，並有EV純電模式。
三菱獨家技術S-AWC系統(Super All Wheel Control)超能全時四輪控制系統，具備三種驅動模式(NORMAL一般模式/SNOW雪地模式/LOCK模式 )。
三菱獨家技術S-AWC系統(Super All Wheel Control)超能全時四輪控制系統，具備三種驅動模式(NORMAL一般模式/SNOW雪地模式/LOCK模式 )。
除了PHEV混合動力系統，OUTLANDER PHEV亦搭載三菱獨家技術S-AWC系統(Super All Wheel Control)超能全時四輪控制系統，在三種驅動模式中(NORMAL一般模式/SNOW雪地模式/LOCK模式 )下，各種路況都有能有最佳四輪抓地力，也因為如此，在操控性上具備良好的循跡性，懸吊設定則較偏向舒適取向，並保有一定的韌性，適合台灣糟糕的路面品質行駛，駕馭起來相當輕鬆。

OUTLANDER 車系在空間上在同級車中算是佼佼者。
OUTLANDER 車系在空間上在同級車中算是佼佼者。
全新年式OUTLANDER PHEV，在價格上大幅降價將近50萬，以更親民的149.6萬上市，如採用車電分離專案更只要119.6萬即可輕鬆入手，再搭配三年後60%「保證買回」購車方案，吸引力大幅提升，加上原本在空間上的優勢，以及配置三菱e-Assist智能安全系統，包含ACC主動車距控制巡航系統、FCM主動式智慧煞車輔助系統、LDW車道偏移警示等輔助系統，安全有保障；OUTLANDER PHEV也成為市場中最實惠的PHEV SUV，對於對空間有一定需求，且注重節能表現的朋友來說，新年式OUTLANDER PHEV更為均衡的產品力，可望可更受到消費者的青睞。

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