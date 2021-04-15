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為什麼台人早餐不常吃「牛奶加麥片」？內行揭關鍵原因

編輯中心/綜合報導

2021-04-15 18:00:23

▲有網友詢問，為什麼台灣人早餐不像國外那麼常吃「牛奶加穀片」？引發討論。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲有網友詢問，為什麼台灣人早餐不像國外那麼常吃「牛奶加穀片」？引發討論。（示意圖／翻攝自Pixabay）
台灣早餐店林立，有傳統早餐店、西式早餐店以及特色早午餐店等，讓民眾天天都有不同的早餐可以選擇。不過就有網友好奇詢問，「台灣人怎不常吃麥片跟榖片當早餐？」更指出台灣早餐店雖多，但幾乎找不到一家早餐店提供「牛奶加穀片」這種早餐。問題一出掀起討論，網友紛紛分析造就台灣人如今早餐習慣的諸多原因。

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有位網友在PTT發文詢問大家，「台灣人怎不常吃麥片跟榖片當早餐？」原PO透露自己看美劇時，劇中人物的早餐總是盤子倒一堆麥片跟榖片，牛奶一加就開始吃，但台灣的早餐店沒有任何一間賣這種早餐。原PO不禁疑惑，「為什麼台灣人不常吃麥片跟榖片當早餐呢？沒試過還是真的不好吃？有八卦嗎？」

▲有網友詢問，為什麼台灣人早餐不像國外那麼常吃「牛奶加穀片」？引發討論。（示意圖／翻攝自Unsplash）
▲有網友詢問，為什麼台灣人早餐不像國外那麼常吃「牛奶加穀片」？引發討論。（示意圖／翻攝自Unsplash）
對於原PO的問題，許多網友紛紛認為原因是，「因為在美國，早餐都要自己準備。麥片＋牛奶是最簡單方便的，但在台灣早餐到處都能買到」、「因為台灣太多早餐店太方便了，不像國外選擇少又貴」、「牛奶太貴吧」、「台灣會固定吃麥片當早餐的要嗎高血壓要嗎有健身在控制飲食」、「成本太高，台灣哪裡種麥子？沒得種就得進口啊」、「這兩樣在美國超便宜，在台灣這樣吃會破產」、「巷口就有早餐店，又不貴」。

也有網友覺得，「就真的難吃」、「受潮一下就發霉了」、「便利商店不就有在賣這種」、「這通常都是自己泡自己煮啊」、「我都吃大燕麥片沖無糖豆漿加堅果，很好吃啊」。（編輯：倪浩軒）

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