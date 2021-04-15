甲狀腺結節需要開刀嗎？放著不管會變甲狀腺癌？醫師解答「大脖子」真相

個案小薰（化名）生產後因為荷爾蒙的變化，脖子好像多了一個腫塊，並且越長越大，簡直就像男生的喉結一樣。所以小薰出門時都得遮遮掩掩，就怕有人問起怎麼回事？想開刀又害怕有明顯的疤痕，也擔心甲狀腺全切除後需補充一輩子的甲狀腺素，讓她吃不下也睡不好。
甲狀腺結節其實就是甲狀腺內增生的腫塊，也許是一顆水泡，也許是一個實心的腫瘤；一般而言，甲狀腺結節通常很小，如果太大才可能影響外觀。一般而言女性較多，甲狀腺結節的基因在X染色體上，而女性有兩條 X 染色體，因此有甲狀腺結節的機率會高於男性。
另外個人體質也會有影響，很多人隨著年紀增長而產生甲狀腺結節，有點像大腸息肉一樣，我們無法預料甲狀腺結節何時會出現。家族遺傳也需要考量，若有甲狀腺癌的家族史，甲狀腺結節很有可能演變成甲狀腺癌，不過實際上比例不高。
甲狀腺結節「放著不管」可以嗎？有可能愈長愈大？
甲狀腺結節和甲狀腺功能無關，不一定會有甲狀腺機能亢進或低下，除非結節因為過大而壓迫到氣管、食道或喉返神經，就可能導致呼吸不順、吞嚥困難或聲音沙啞。結節可分成良性跟惡性，假使良性的結節持續增大，細胞產生變異的機率也隨之增加，不過甲狀腺結節會變成惡性的機率其實非常低，每 100 個人只有不到 1 個人會罹患甲狀腺癌。
甲狀腺結節有可能變甲狀腺癌嗎？哪些情況要治療？
甲狀腺結節通常都是在健康檢查時發現。有甲狀腺結節不用過度驚慌，因為大多數的結節都是屬於良性，這時候只要再進一步做甲狀腺超音波檢查或穿刺檢查，瞭解是否有惡性的可能。如果甲狀腺結節沒有明顯變化，成為甲狀腺癌的風險就很低，通常只需要定期追蹤即可。至於多久要追蹤，就依照醫師針對甲狀腺結節的判斷，可能是3至 6 個月或一年，良性的甲狀腺結節無須擔心對健康造成影響。
甲狀腺結節如何治療？手術一定需要全部摘除？
甲狀腺開刀切除手術：當太大的結節會壓迫到食道或氣管，導致吞嚥時容易卡住、嗆到或呼吸不順暢，這時便建議要儘快處理。如果是惡性的結節，甲狀腺超音波檢查可能會發現結節的形狀不規則、伴隨鈣化，便要透過穿刺檢查來確定清楚，甲狀腺癌的治療包括手術或加上放射碘治療，通常不需接受化療、放療。
此外，也有甲狀腺射頻消融手術，有經驗的醫師在超音波導引下，以特製探針穿刺至甲狀腺內，藉由針尖釋放出來的熱能，燒灼甲狀腺組織。治療的傷口僅有針孔大小，可說是不留痕跡。甲狀腺結節經射頻消融後會產生壞死，被身體吸收而逐漸縮小甚至消失，而且沒有切除甲狀腺，可保留甲狀腺功能。手術結束後即能離院，不須休養；若頸部腫脹可加以冰敷，疼痛則服用止痛藥，不適症狀在一週內便會緩解。
甲狀腺手術有副作用或後遺症？術後要持續追蹤嗎？
如果是甲狀腺開刀切除手術，因為甲狀腺的血流非常豐富，所以切除甲狀腺容易出血，過大的血腫會壓迫氣管導致無法呼吸，須立即清除血塊；而甲狀腺附近有控制聲帶的喉返神經，容易因腫脹而受影響，使得聲音沙啞，通常半年內可以恢復。若是甲狀腺全切除，則須終身補充甲狀腺素。
至於甲狀腺射頻消融手術，可能併發症包括神經損傷、出血、結節破裂、疼痛、皮膚灼傷，因此需要由經驗豐富的醫師操作，以降低發生機會。和開刀切除甲狀腺相比較，甲狀腺射頻消融產生聲音沙啞或甲狀腺機能低下的狀況極為少見，術後仍應定期追蹤。
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