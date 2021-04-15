男兒有淚不輕彈？忍住不哭恐免疫力下降、增加心血管風險

疫情蔓延至今，死亡總人數將近300萬。各國民眾無法聚會、出國，又籠罩在感染的恐懼感中，心理壓力較過往明顯倍增。哭泣是人體排除壓力的一種機制，但男、女性明顯有著頻率差異。哈佛大學醫學院教學醫院、貝斯以色列女執事醫療中心（Beth Israel Deaconess Medical Center）神經內科社工師Leo Newhouse 表示，美國女性每月平均哭泣3.5次，男性每月哭泣僅1.9次。與社會將男性哭泣視為軟弱、缺乏忍受度的觀念有關。
Newhouse 指出，哭泣不僅是人體情感產生的自然反應，且對於人體健康有明顯的益處。古希臘與羅馬時代便認為哭泣有如「瀉藥」，能夠帶走身體裡的不良雜質。當代心理學的觀點大底一致，也認為哭泣是人體釋放壓力與情緒痛苦的機制之一。
從心理學觀點而言，哭泣是身心健康重要的「安全閥門」，當內心產生難以承受的情緒，留在身體會對健康有害，這種「壓抑性應對」會導致免疫系統抵抗力下降，並增加心血管疾病與高血壓風險。當然也會造成精神健康問題，包括焦慮、憂鬱症狀。哭泣也具有社交益處，能增加依戀行為，幫助自身與家人、朋友之間的親密感。
哭泣釋放催產素與腦內啡 男性更應學習哭泣
Newhouse表示，眼淚分為三大種類，反射性眼淚和持續性眼淚主要功能是排除眼球的灰塵與雜質，並達到潤滑眼珠、避免感染的效果，這類眼淚的成份98%是水份。第三類是「情緒化眼淚」，可將壓力荷爾蒙與其他毒素從循環系統中排除。此外，哭泣也會釋放催產素與腦內啡，幫助緩解身體與情緒上的痛苦。
不過，傳統男性形象及社會標準，使東西方男人可能從小就被灌輸「真正的男人不會哭泣」、「男兒有淚不輕彈」等觀念，導致男性長大後更容易將情緒壓抑在內心深處，因而與親人、朋友產生疏離感，或者產生飲酒等成癮行為，自殺的風險因而提升。Newhouse認為，為了男性身心健康著想，應該教導男性正確面對哭泣，且從家庭及學校開始。
流淚並非一蹶不振 而是內心正在癒合
疫情以來，大批民眾面臨突如其來的生離死別，Newhouse建議，處理悲傷與哀傷最好的方法就是「擁抱悲傷」，更重要的學習讓自己有時間和空間能夠好好哭泣。有些人將悲傷時的眼淚聯想到沮喪、一蹶不振等負面情緒，事實上，眼淚是心理創傷癒合的跡象之一。Newhouse呼籲，尤其是男人和年輕人，好好哭泣可以減少負面健康影響，讓生活更加充實。
Newhouse提醒，某些哭泣型態與憂鬱症等疾病有關，如過度頻繁的哭泣、沒有原因的流淚，或是哭泣影響到日常生活或無法控制時，應盡快就醫或諮詢精神科、神經內科，及早接受評估與治療。
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