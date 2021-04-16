Fuso 誠意十足，2021 商業車博覽會eCanter F-CELL、Athena概念車首度海外亮相

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現場還有熱銷產品陪同展出，如5噸車第一品牌PRO 5、17噸超長軸貨卡及35噸旗艦重卡Super Great，以及全台唯一專屬打造的消防署特殊搜救犬Rosa巴士也獲邀在會場，Fuso熱情邀請全台頭家及民眾共襄盛舉，搶先體驗商用車的最新科技，並於現場推出「跟Fuso一起氫鬆環保好生活」期間限定活動，凡現場打卡或完成指定任務拍照上傳，即可獲得Fuso精選好禮乙份。
eCanter F-CELL氫燃料商用概念車 海外首展就在台灣
近來市場環保議題持續受到矚目，電動車、氫氣車更是熱議不斷。看準未來市場趨勢，Fuso於2017年首發全球純電商用卡車eCanter ，截至今年(2021)2月，全球已超過200台eCanter投入商業運轉中。為進一步提昇電動車的里程數及呼應世界各國對二氧化碳零排放的要求，於電動車基礎上，Fuso研發出 eCanter F-CELL氫燃料商用概念車，並首度發表於2019年東京車展受到外界矚目，為讓台灣民眾搶先一睹為快，今年更是選擇台灣為海外首站展示，成為展場中一大亮點。
Fuso eCanter F-CELL為氫燃料商用概念車，雖說是概念車，實際上它可在道路運轉了，其設計總重為7.5噸，馬力輸出135kW。它的優點是兼具電動車的零污染及柴油車的便利性，一般電動車充電快則1.5小時，長約11小時， 而eCanter F-CELL充氫氣僅需要10分鐘，續航里程數即可達300公里，而且其載貨能力與柴油車相當，不僅完全達到二氧化碳零排放，唯一產生的廢料僅為水而已。因應全球暖化加劇及民眾環保意識抬升，聯合國要求2050年全面實施二氧化碳零排放，汽車製造廠責無旁賃共創零污染的未來，在此全球趨勢前提下，Fuso表示，總部未來將專注於純電及氫燃料兩大科技發展，純電車適合市區短途運輸，而氫燃料車適合跨區長途運輸，計劃於2050年將零排放車輛全面上路，深信兩大科技結合將會為地球生態圈及客戶創造最佳的經濟方案。
商車界女神Athena多功能救援概念車 超吸睛登台
日本為天然災害頻繁的國家，Fuso為喚起大眾對於防災意識的重要，與日本國士館大學Kokushikan University的防災救急研究所合作開發救援車，經過長時間大量測試及數據研究，Fuso Canter Athena救援車終於問世。Athena名字源自希拉神話“雅典娜”，象徵Athena猶如雅典娜充滿智慧及戰爭女神的身份，同時，意味著Athena此款產品多用途設定及快速反應能力，將可以於危急時刻扮演關鍵角色。
Athena設計總重為5.7噸，可載重約1.9噸，前車艙可搭載2人，後車艙內可搭載3人，4x4四驅車車體配備軍用級全地形輪胎、車頂探照大燈、擴播系統、前後兩具絞盤、200公升水箱、車頂出入口，及車尾吊掛一台越野摩托車能深入崎曲小徑，Athena能克服艱難地形，快速前進潛在危險區域作事先示警疏散並回報狀況及載運搜救人員及物資快速馳援災區以協尋受災者，更被譽為猶如變形金剛一般，以多樣變化來因應最迅速、最便利的救援行動。該款車輛暫無銷售計劃，Fuso仍將持續與國士館大學進行合作計畫，期許能同步精進產品以投入更多的研究及救災行動。
全台唯一內政部消防署特殊搜救犬專用Rosa巴士
外觀結合流線與效能與一身的Rosa中型巴士，長久以來在國內客車市場享有一席之地。全新Rosa不只是著眼於操控性，更致力於人性化界面及乘坐的滿足，將駕駛者及乘客的負擔降至最小，以獲得最大的舒適與行車安全。
此次展出車款為消防署特搜隊專用，於前年(2018)初花蓮地震搜救期間，台灣戴姆勒亞洲商車第一時間捐贈予內政部消防署特種搜救隊，並且配合隊方需求，全台施作改裝，包含全鋼面的地板鋪設、鐵籠設施，與專屬塗裝，成為全台獨一無二的為搜救犬訓練專用。
來車展賞車享好禮 力邀全台民眾一同「氫」鬆環保好生活
於Fuso會場揭幕儀式最後，王立山表示：「Fuso已連續29年蟬聯銷售冠軍，我們對於台灣市場及客戶體驗品質非常重視，更致力於提供優質的產品予車主，為提供顧客更創新的科技體驗，在全球戴姆勒集團的強力支持下，DTAT未來也將會持續導入更多創新技術與服務，開發出更多符合市場規範及商業需求的車款，力展Fuso身為商車科技領頭羊的堅強實力，並宣示共創零污染的未來願景」。此次車展除了賞車及體驗最新科技，Fuso於4月15日至4月18日一連四天於台中商業車博覽會展出，邀請全台運將及民眾共襄盛舉，於現場推出「跟Fuso一起氫鬆環保好生活」期間限定活動，凡完成指定任務拍照上傳，即可獲得Fuso精選好禮乙份，力邀全民一同來賞車享好禮。