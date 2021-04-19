男性如何增加持久度？多打手槍有用嗎？醫教3招鍛鍊有助延長！

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一般情況與早洩。
北市立聯合醫院忠孝院區泌尿科主治醫師程威銘指出，一般而言，男性從進入後沒有中斷的情況下，通常會在約4~10分鐘後射精，此為常見範圍，部分少於1分鐘會定義為早洩。若高於30分鐘，則屬持洩，相較更為棘手，容易因為難以達到終點，使雙方身心俱疲。
無法控制也是早洩。
早洩的定義可從時間、無法控制、伴侶是否能夠滿足三點來看。一般而言，男性在將達到高潮的感覺時，可換個姿勢、稍作休息藉此中斷高潮感。若無法控制，也得留意是否有早洩的情況。
伴侶無法滿足
有早洩困擾的人，一大部分並沒有早洩的問題，而是在「伴侶的滿足程度」上的相對早洩，也就是為了要求表現、滿足對方等所衍伸出來的壓力。因此若觀察有這樣的情況，鼓勵雙方可以多討論，看如何將時間調整到相近的程度。而自慰的時間長短並不算在其中。
早洩的常見原因有哪些？醫：包括越擔心越容易早洩。
程威銘醫師指出，撇開相對早洩來說，早洩的原因可分成原發性和次發性兩種。原發性早洩常見從第一次性行為至今都很快射出，甚至可能在前戲、戴保險套時就結束了，這種情況多和大腦狀況有關，如神經傳導物質或天生較為敏感。
次發性早洩指得是原本沒有射精問題，但因某種原因出現繳械變快的情況，可能因素包括了生理因素及心理因素。生理因素常見如球狀海綿體肌的肌肉運動量不足、包皮過長或包莖等龜頭較為敏感族群，或是因男性荷爾蒙不足、尿道、攝護腺感染、發炎等因素所致。心理因素則如情緒、壓力等，像是不少人擔心自己有早洩的情況。醫師提醒，越擔心早洩問題的人，往往越容易有早洩的情況。另外，也有一種情況是太習慣早射。以自慰來說，自慰並不用多求表現，達到高潮即可，這也往往讓身體習慣了這樣的節奏。
打手槍有增加持久度？網傳這些方法真的有用嗎？
網路上延長射精時間的方式繁多，舉凡是日常多自慰、背九九乘法表、用蓮蓬頭沖龜頭、割包皮、吃生蠔等。程威銘醫師指出，上述這些方法中，只有背九九乘法表和割包皮是有助於延長時間的，不過效果也是因人而異。
程威銘醫師解釋，背九九乘法表的用意在於轉移注意力。而割包皮則是在於降低敏感，但若關鍵不在敏感，效果自然也相對有限。至於沖水，雖看似有助刺激以降低敏感，但時間相對較少，難以達到鍛鍊效果。而吃生蠔則多為心理作用，大家口耳相傳，自然也就相信吃了有用，但以目前的醫學研究來看，還有待更進一步的證實。至於多自慰醫師則表示，自慰確實有助於鍛鍊，但關鍵在質而不在量。
醫教３招鍛鍊陰莖，有助延長持久度！
程威銘醫師指出，想要達到延長射精時間，日常生活可多加鍛鍊，如凱格爾運動、根部打槍法、射精控制法等作訓練。
凱格爾運動：
凱格爾運動可分成連續型、持續型兩種，可先以小便時中斷排尿找出感覺，要訓練的球狀海綿體肌同為中斷排尿的感覺。但中斷排尿不宜太多次，以免傷身，1~2次抓到感覺即可。找到感覺後鍛鍊，連續型配合呼吸，吸氣用力，吐氣放鬆，連續10次，早、中、晚各做三組。持續型則為出力至無法繼續為止，早、中、晚各做三組。
根部打槍法：
此方法適用於自慰時，相較以往刺激龜頭等較為前端部位，改為著重在根部距離身體較近的部位，藉由改變刺激作為鍛鍊。
射精控制法：
此方法目標在於降低敏感度，可分為４個階段，成功控制後可進入下個階段。各階段每周可練習2~3次，切勿貪多，最後要射出來，以避免攝護腺鈣化等其他問題。
階段一：不使用潤滑劑自慰，在有感覺的時候停下，休息，深呼吸，待感覺消退後再進行。反覆3~5次，最後射出。
階段二：同樣不使用潤滑劑自慰，在有感覺後，降低刺激強度，例如放慢速度、手放鬆等。讓陰莖習慣在有刺激的情況下把持得住。反覆3~5次，最後射出。
階段三：前述的方式使用潤滑劑鍛鍊。
階段四：實際鍛鍊，在性行為時有感覺時變慢、停下、呼吸、降低交感神經。若真的感覺快撐不住，將陰莖抽出，按住龜頭的繫帶，等高潮感消退，延長射精時間。
程威銘醫師呼籲，若有早洩的困擾，除了鍛鍊，可先至泌尿科與醫師討論，找出原因並確認是否真為早洩問題。同時也可釐清是否為壓力所致，和伴侶做良好的討論。性行為的情境改善，也有助於延長持久度。
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