我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡財福醫師說明，高血壓、高血脂、高血糖引起的血管病變，也會發生在周邊血管。約 30% 冠狀動脈疾病的患者，合併患有周邊血管疾病。下肢血管與心臟血管結構類似，但下肢活動多，承受壓力也比上肢負擔大，再加上體內若有過多的脂肪類的雜質（膽固醇）囤積在血管壁上，經過長時間的累積，血管逐漸狹窄、阻塞，造成下肢血流量不足。
蔡財福醫師表示，急性的下肢血管栓塞，俗稱「腳中風」，突然腿部劇痛、蒼白，可能是大塊血栓堵塞，截肢率極高，和心肌梗塞一樣須要立刻就醫處理；不過大部分患者屬於慢性阻塞，因三高造成血管逐漸狹窄，症狀從初期的手腳冰冷、痠麻，逐漸出現間歇性跛行，嚴重則有難以癒合的遠端腳趾或腳底的傷口。
醫師強調，周邊血管阻塞不可輕忽，若下肢血流不足以供應細胞，組織開始壞死，出現腳趾末梢變黑、潰瘍、壞疽，繼續惡化可能會面臨截肢。
周邊動脈血管 阻塞也能「通血管」
蔡財福醫師指出，醫學證據顯示，若患者有間歇性跛行、腳痛、腳麻等輕微症狀，建議透過藥物和飲食生活來控制危險因子；若症狀越來越嚴重，影響生活品質，則可以選擇介入性導管治療或周邊動脈繞道手術。
目前微創手術的介入導管治療是主流，蔡財福醫師說明，從鼠蹊部動脈打針，用導線鑽過阻塞血管，再用介入氣球工具在阻塞的血管內擴大、膨脹撐開，並視情況置放支架維持血管結構；不過醫師也提到，手術之後並非一勞永逸，若是病患沒按時吃藥、控制飲食及適當運動的話，術後6-12個月後仍有很高的機率發生再次狹窄。另外，也可透過斑塊旋切術的治療方法，刮除血管內壁的鈣化斑塊，並搭配塗藥氣球，加強血管內壁對於藥物的吸收，提高中長期血管暢通率的效果。
預防周邊動脈阻塞 做好3件事
蔡財福醫師建議，最好的治療還是多運動，促進腿部血液循環，平常民眾也可遵守下列3項生活準則，以及若是發現異狀，及早治療的手術效果會更好。
（1）控制三高
（2）維持良好生活習慣，最重要是戒菸，杜絕阻塞危險因子
（3）量測手腳的動脈壓，若比值低於0.8，手比腳的血壓高，應進一步透過超音波、電腦斷層檢查。
▲新光醫院心臟及血管外科主治醫師蔡財福
靜脈曲張盛行率高 不只是美觀問題
至於周邊血管疾病中，靜脈曲張高居前幾名，蔡財福醫師說明，常見久坐久站的族群，因血液容易堆積在下肢腿部，靜脈被撐大，造成靜脈瓣膜閉鎖不全，導致靜脈壓力過大，腿部開始出現抽筋、腫脹、發癢等症狀，浮出的靜脈血管像是蜘蛛網般越來越明顯，嚴重時會從腳踝處開始皮膚變色、潰瘍，慢慢進展到難癒合的靜脈傷口，並且有反覆感染的風險。
蔡財福醫師表示，靜脈曲張可分為6個等級，若是症狀達到第3-4級，已有色素沉澱、皮膚病變，或者症狀嚴重影響生活，建議前往心臟血管外科，或設有靜脈曲張門診的醫療院所進一步檢查和治療。
靜脈曲張 如何治療？
針對靜脈曲張治療，蔡財福醫師指出，初期應先改變生活習慣，避免久坐久站，養成抬腳的習慣，不要穿過緊衣褲，並同步減肥、多運動，改善血液循環；若改變生活習慣效果不佳，建議穿著醫療級彈性襪（單位為毫米汞柱），並服用藥物預防靜脈淤積；一旦出現潰瘍，則應考慮導管介入治療。
導管介入治療的目標是將病變的淺層靜脈封閉起來，讓血液流向深層靜脈系統，避免靜脈血液淤積。根據治療方式又分為「熱能」和「非熱能」，蔡財福醫師說明，熱能是透過導管，燒灼破壞已經病變的血管使其閉合達成治療成效，例如雷射、射頻與震波等皆是屬於熱能；至於非熱能，是以導管注射類似快乾膠的醫用「靜脈膠水」，膠水凝固後即可將病變的血管有效閉合。
蔡財福醫師分析，熱能治療需於外部施打麻痺液，避免組織燙傷，「病人會比較痛，也可能誤傷周遭神經。」近期發展出的靜脈膠水技術，疼痛感較低、只需局部麻醉，患者舒適度較佳。
醫師提醒，熱能治療術後應穿著彈性襪3-6個月，非熱能的靜脈膠水術後不用穿彈性襪也有不錯的療效，但若工作或生活仍需久坐久站時，建議這段期間仍要穿上以利保養維護。
夏季即將到來，溫度漸升的同時也增加因靜脈曲張不方便穿短褲短裙的就診病患，而後續冬天更是周邊動脈阻塞疾病的好發季節。蔡財福醫師呼籲民眾應留意下肢血管疾病，有異狀時應盡早求助醫師，從生活習慣做起、或提早治療以免病情惡化，蔡醫師除原有新光醫院門診外，近期開始每周四於永和耕莘醫院心臟外科兼診，期許自己能夠服務更多周邊血管疾病的病患，為病患的健康把關。
資料來源：健康醫療網 腿部血管暗藏危機? 當心周邊血管動脈阻塞、靜脈曲張
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊