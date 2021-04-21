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台中梧棲區｜台中三井Outlet (MITSUI OUTLET PARK 臺中港)
彩色貨櫃屋和海景摩天輪可以說是台中港三井Outlet的打卡地標，這座海景摩天輪來自北海道，部分車廂地板底部設計為透明狀，可以欣賞海天一色的美景；夜晚時的摩天輪也有燈光效果，不論是白天還是晚上都超好拍。
圖/IG@angla0218 圖/IG@jimmy_trj66
地址｜台中市梧棲區臺灣大道十段168號
營業時間｜一 ~ 日 11:00-21:30
台中梧棲區｜大庄浩天宮
大庄浩天宮占地廣大，是台中梧棲區大庄里的媽祖廟，被列為臺中市文化資產的歷史建築、無形文化資產，主要供奉媽祖，知名電影「陣頭」、地理雜誌系列節目之一「在台灣的故事」都是在這裡取景拍攝的。
圖/台中市政府觀光旅遊局
地址｜臺中市梧棲區中央路一段784號
台中梧棲區｜頂魚寮公園
頂魚寮公園距離梧棲行旅走路5分鐘，因為靠海下車後的風吹得大家睜不開眼，不過公園裡可愛造型的溜滑梯，還是引起童心上前拍照，整個公園不大，走走晃晃大概30分鐘，除了特殊造型的溜滑梯，也有常見的遊樂設施，還有一艘大船上面畫著傳統故事。
圖/IG@shihsan8648圖/IG@mikuhsu0417圖/IG@ann319999
地址｜台中市梧棲區八德東路
台中梧棲區｜梧棲夜市
梧棲的晚餐除了熱鬧街上的餐廳外，也能來到梧棲夜市尋找美食，梧棲夜市6開始，建議可以到快7點再來，店家陸續擺攤後會更豐富，又酥又脆的鹿港蚵仔煎厚度是一般的兩倍，搭配甜辣醬是另一種層次；而網路榜上有名的李家炸雞(原雞董炸雞)鮮嫩多汁，肉汁完整的被包覆在脆皮下，是吃完會允指回味的那種。
圖/ReadyGo
圖/ReadyGo
地點：台中市梧棲區文化路一段537號
時間：每週二、五 18:00-00:00
台中梧棲區｜梧棲老街
一眼就能望穿的梧棲老街和印象中的「老街」有些不同，筆直的路上沒有隨處開張的攤販，只有幾張零星的板凳亮在門外，林異香齋、蔬匠食客、吉城肉圓與榕樹下豆花等都是網路上說的「老街美食」，每一樣都值得嘗試。
圖/ReadyGo
圖/ReadyGo
台中梧棲區｜橙黃橘綠
台中海線梧棲超美咖啡廳就位在梧棲國小旁的巷子裡，有附設停車場約可停放7台車汽車。橙黃橘綠咖啡廳的裝潢帶點植栽系的風格，有分室內及半露天沙發區，玻璃落地窗及天花板採光十分良好，舒適的環境很適合來杯咖啡放空一下。
圖/IG@__cathy.3__圖/IG@mengchinchung
地址｜台中市梧棲區中興路67巷28弄46號
營業時間｜10:00-18:00
原文出處 : ReadyGo 【宅在台中｜梧棲區】台中海線怎麼玩？漁港小鎮深度旅遊
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