保久乳有加防腐劑嗎？營養師釐清鮮乳、保久乳、乳飲品營養價值差異

保久乳有加防腐劑嗎？營養師釐清鮮乳、保久乳、乳飲品營養價值差異
保久乳有加防腐劑嗎？營養師釐清鮮乳、保久乳、乳飲品營養價值差異

Heho健康

2021-04-21 09:01:30

「不要給小朋友喝保久乳，可以不用冰應該是有加防腐劑？」關於保久乳到底有沒有加防腐劑，為什麼也是牛奶可以常溫保存？ 跟鮮奶比起來哪個營養價值高？讓 Heho 營養師宜庭破除謠言。

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從農場乳牛擠出的「生乳」要到消費者手上經過了過濾、標準化、均質化、殺菌或滅菌及包裝等過程，而要了解鮮奶與保久乳的差異，就必須先知道，牛奶（或任何食物）會腐敗的原因是在於微生物的作用，因此想延長保存期限，就必須控制微生物的數量，也就是必須經過殺菌或滅菌。

保久乳有加防腐劑嗎？為什麼可以不用冰？

保久乳沒有加防腐劑！保久乳可以不用冰的原因在於，生乳或鮮奶經過「超高溫滅菌」，殺掉幾乎所有的細菌與孢子，並經過無菌充填包裝，因此可以在常溫狀態保存，且保存期限達 6 個月以上。

而鮮奶則是以殺菌法，殺掉絕大部分的病原菌，但是對於細菌的耐熱孢子等無害菌無法完全殺滅，因此需要全程冷藏，保存期限約達 10 天。

常見的乳品殺菌或滅菌方法：

  • 低溫長時間殺菌法 (LTLT) ： 62~65 ℃， 30 分鐘 
  • 高溫短時間殺菌法 (HTST) ： 70~75 ℃， 15 秒 
  • 超高溫瞬間殺菌法 (UHT-pasteurization)： 120~130 ℃， 2~5 秒 
鮮奶和保久乳哪個較營養？

很多人會覺得保久乳經過超高溫殺菌，營養素可能會被破壞，不過根據台灣食品成分資料庫，鮮奶和保久乳的營養成分差不多，不論在三大營養素、維生素、礦物質或是胺基酸成分，都只有些微差異，都是很好的優質蛋白質、鈣、維生素 B2 、B12等營養素來源。

如何選擇要喝鮮乳或保久乳呢？

兩者營養價值相當，因此選擇的條件是依據個人的飲食習慣或口感喜好，有些人不喜歡常溫的牛奶，或是覺得保久乳味道特殊而選擇鮮乳，對於可以接受保久乳的人而言，不但保存期限長又好攜帶，可以讓牛奶補鈣這件事變得更簡單，不妨可以試試！

調味保久乳或「乳飲品」也可以嗎？

還是鼓勵大家喝原味或「成分無調整」的鮮奶或保久乳，避免攝取過多的糖分和調味料等食品添加物喔！

提醒消費者睜大眼睛，從乳製品的「品名」上就可以看出端倪，依據《鮮乳與保久乳品名及標示原則》只有「鮮乳」及「保久乳」是以百分之百生乳為原料製成的，「調味乳」或「乳飲品」則是以 50% 以上的生乳、鮮乳或保久乳為原料添加調味料等加工而成，鮮奶含量少了幾乎一半，又容易攝取過多精製糖，不建議長期飲用！

文/吳宜庭 圖/蘇鈺婷



參考資料

鮮乳與保久乳品名及標示原則



本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 保久乳有加防腐劑嗎？營養師釐清鮮乳、保久乳、乳飲品營養價值差異

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