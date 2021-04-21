世界地球日前夕　江啟臣批蔡政府減碳作為令人失望

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他表示，我們更應該意識到，氣候治理已經成為國際外交主軸。拜登政府上任後，重返巴黎氣候協定。美國氣候變遷特使凱瑞（John Kerry）在日前出訪中國大陸，並且發表聯合聲明，在美國與中國大陸對峙的現狀下，氣候議題儼然成為劍拔弩張間僅存的共識。明天4月22日是世界地球日，美國拜登政府更邀集全球重要的國家領袖，舉辨視訊峰會，再次證明氣候議題不但是我國無法迴避的立即危機，也是我國國際外交策略上的重要施力點。
江啟臣說，我國國際處境艱難，積極、務實參與聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）締約方大會，恪遵各項公約規範，應是我國爭取國際認同的重要策略。我們呼籲政府，應該投入更多資源，研擬各項政策措施，以負起地球公民責任為出發點，拓展我國氣候外交。
江啟臣強調，氣候變遷是我國產業永續發展，沒有迴旋空間，必須面對的困境、挑戰與契機。我國雖然已經在2015年頒布實施「溫室氣體減量及管理法」，至今仍尚未建立碳總量管制、碳費、碳稅、能源稅，或碳交易機制。在國際組織評比的「氣候變遷績效指標」中，當然也持續敬陪末座。
他指出，面對全球減碳與綠電要求日益嚴峻的壓力，依據現行的能源轉型規劃，到2025年時，尚有80%電力仍來自於天然氣及燃煤化石燃料的火力發電，排碳量偏高，要如何因應國際間對減碳的貿易關稅壓力，政府不應該毫無準備與因應。
在世界地球日前夕，國民黨邀請了財團法人環境品質文教基金會謝英士董事長，就「氣候變遷與民主」發表專題演講。並且延續上週政府風險管理的主題，邀請消費者文教基金會交通組召集人李克聰教授，針對「台灣如何才能有效改善交通安全」發表專題演講。