蔡依林披薄紗性感出場　8公斤戰袍要價超過150萬

蔡依林在台北小巨蛋舉辦「蔡依林 Ugly Beauty 2021世界巡迴演唱會台北加演場」。（圖／記者葉政勳攝, 2021.04.21）
▲蔡依林在演唱會台北加演場更新了服裝，其中一套性感戰袍要價超過150萬，重達8公斤。（圖／記者葉政勳攝, 2021.04.21）

記者吳雨婕/台北報導

2021-04-21 20:37:18｜2021-04-22 15:17:55

蔡依林從今（21）日開始，一共5天在台北小巨蛋舉辦「Ugly Beauty 世界巡迴演唱會」，為了此次返場演唱會，蔡依林更新了演唱會服裝，光是開場的「炫銀月光」薄紗戰袍，就重達8公斤，而更新的6套服裝總費用高達400萬，該薄紗服裝要價就超過150萬台幣。

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蔡依林開場身穿「炫銀月光」戰袍登場，此服裝加上細項配件，重量高達8公斤，特別由美國空運來台，整套訂製服總造價就超過150萬台幣，從護盔、肩甲到唯美薄紗披風都以銀色系打造。而她以歌曲《惡之必要》、《甜秘密》、《騎士精神》為演唱會拉開序幕，唱完《騎士精神》後，蔡依林簡短向歌迷打招呼：「我又回來了！」接著笑說：「是誰的頭要再被我砍一次，不知道是誰的皮在癢，想要被我找麻煩嗎？」

▲蔡依林在台北小巨蛋舉辦「蔡依林
▲▼蔡依林在台北小巨蛋舉辦「蔡依林 Ugly Beauty 2021世界巡迴演唱會台北加演場」。（圖／記者葉政勳攝, 2021.04.21）
▲蔡依林在台北小巨蛋舉辦「蔡依林
除了開場給足視覺震撼，這次台北返場更請造型師更新了5套前衛風格的絕美造型，包括可愛風格的「糖果芭比」、「雙面繆思女神」、水晶流蘇風格的「巴黎紅磨坊歌姬」、「勁舞女伶」，以及中性感十足的粉紅西裝套裝等，連同第一套「炫銀月光」戰袍，6套總費用超過400萬台幣。

蔡依林在唱完《倒帶》後，坦白向粉絲表示：「昨天在彩排的時候，歌聲有點啞。」而後提到，因為有這些失誤，才有機會與粉絲聊天，她開玩笑道：「你們知道你們有多難聊嗎？」蔡依林透露，來她演唱會的歌迷，分為4種，一種是公務員型，場場都來，「是不是有個小本本，會寫說『蔡依林《說愛你》唱了37遍還是唱錯』，或是說我的簽名像鬼畫符還糊掉，一點用心都沒有。」一種是踩點小騷包型，另外一種是消極掰型，「進來超嗨，先喝幾杯再進來的，都有點茫了。」最後一種則是是幽靈型，默默的來，默默的聽。

▲蔡依林在台北小巨蛋舉辦「蔡依林
▲蔡依林更新演唱會服裝，光是服裝費用就花了400萬。（圖／記者葉政勳攝, 2021.04.21）
 

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