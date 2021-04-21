蔡依林披薄紗性感出場　8公斤戰袍要價超過150萬

蔡依林從今（21）日開始，一共5天在台北小巨蛋舉辦「Ugly Beauty 世界巡迴演唱會」，為了此次返場演唱會，蔡依林更新了演唱會服裝，光是開場的「炫銀月光」薄紗戰袍，就重達8公斤，而更新的6套服裝總費用高達400萬，該薄紗服裝要價就超過150萬台幣。

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蔡依林開場身穿「炫銀月光」戰袍登場，此服裝加上細項配件，重量高達8公斤，特別由美國空運來台，整套訂製服總造價就超過150萬台幣，從護盔、肩甲到唯美薄紗披風都以銀色系打造。而她以歌曲《惡之必要》、《甜秘密》、《騎士精神》為演唱會拉開序幕，唱完《騎士精神》後，蔡依林簡短向歌迷打招呼：「我又回來了！」接著笑說：「是誰的頭要再被我砍一次，不知道是誰的皮在癢，想要被我找麻煩嗎？」

▲▼蔡依林在台北小巨蛋舉辦「蔡依林 Ugly Beauty 2021世界巡迴演唱會台北加演場」。（圖／記者葉政勳攝, 2021.04.21）

除了開場給足視覺震撼，這次台北返場更請造型師更新了5套前衛風格的絕美造型，包括可愛風格的「糖果芭比」、「雙面繆思女神」、水晶流蘇風格的「巴黎紅磨坊歌姬」、「勁舞女伶」，以及中性感十足的粉紅西裝套裝等，連同第一套「炫銀月光」戰袍，6套總費用超過400萬台幣。