▲ Mitsubishi 小改款 Outlander PHEV 使出殺手鐧！效能升級＋大幅降價都來！

我是廣告 請繼續往下閱讀
透過可充電的設計，PHEV 有著比傳統油電車更遠且更高速的純電續航力，且透過燃油引擎的搭載，無須擔心純電車的電量焦慮問題，尤其對於平均耗能較大的休旅車而言，確實是魚與熊掌兼得的好選擇。不過綜觀台灣市場，PHEV SUV 車款選擇，不外乎是 Volvo 旗下 XC60 或 XC90，或是 Porsche 的 Cayenne e-Hybrid 等車型，最便宜都是兩百萬起跳的高購入門檻。
瞄準 200 萬以下的真空帶，全新改款的 Outlander PHEV 決定一改過去偏高的售價定位，大幅降價之際，同步提供兩種銷售策略，一是傳統的 149.6 萬購車方式，另一則是車電分離的手法，車價再度下修為 119.6 萬，電池採月租方式，月繳 3,199 元租金，鋰離子電池享有 8 年 16 萬公里保固，若保固期間內電池容量低於七成，就可獲得免費維修或換新服務。
當然，售價調整以外，產品本身的魅力更是關鍵，Outlander PHEV 如何吸引買家注意？外觀上與現行Outlander 其實差異不大，除了水箱罩造型與專屬的 PHEV 車型銘牌以外，你在道路上乍看還是不大容易察覺出Outlander PHEV 的專屬身份。
但引擎蓋下的動力心臟與底盤配置可就大有來頭了，此次改款卸下了原有採用奧圖循環設計的 2.0 升汽油引擎，改換上了以阿金森循環的 2.4 升直列四缸汽油引擎，馬力輸出提升到 134.6ps/21.5kgm 以外，配置在前後軸的兩具電動馬達的效能也有微幅增加，分別達到 82ps/14kgm 與 95ps/19.9kgm 的表現；鋰離子電池續電量從先前的 12kWh 提升到 13.8kWh。簡而言之，在看不到的油電動力系統上，效能表現全面提升。
引擎、馬達、電池等效能增加，更需要妥善的安排利用，才能讓整體行駛的效率同步進化。Outlander PHEV 在驅動的模式中，可具備純電行駛、串聯行駛、並聯行駛三種狀態，其中串聯的部分引擎不直接驅動車輪，而是擔任發電機的任務；並聯行駛就是與電動馬達一起驅動車輪。看起來雖然相當複雜，但這一點都不用駕駛操心，聰明的電腦會自動切換，除非車主想要強制以純電模式行駛，只要按下排檔座右側的「EV」按鍵，在電量允許的狀態下，純電行駛最高極速可達 135km/h，純電行駛續航力為 52km；也可以透過排檔左側的按鍵進行「強制充電」或是「減少電能消耗」的目的，前者會在怠速情形下於 40 分鐘內將電池回充至八成，而後者則會預留電力，供車主在行駛至塞車路段或是回家前的安靜區域時以純電模式行駛。
動能回充部分，只要當駕駛踩剎車，煞車系統就會把原本的動能轉換成電能，且還可以把檔位切換到油電車專屬的「B」檔位，透過排檔桿或方向盤換檔撥片來選擇煞車動能回收程度，其中方向盤撥片還可在六段強弱中選擇，可以依照駕駛習慣、行駛環境等選擇回充程度，與當前的電動車有著相當程度的雷同。
此外，在儀表板的顯示上，為了讓駕駛更易掌握車輛即時動力流狀況，也提供了 ECO/Charge/Power 等區間，並透過多功能資訊顯示幕提供像是電動行駛比例、可行駛里程、充電所需時間、剩餘電量指示等資訊。以小幫手的姿態，幫助駕駛更易達到環保節能行駛的目的。
Outlander PHEV 的能源補充埠也相當多元，除了左側的加油孔以外，右側還有兩只充電孔，左側為一般充電孔，右側則為快速充電孔，一般充電孔使用 110V/12V 充電可於 10 小時充滿電，220V/15A 則可縮短至 4 小時，若使用 50kW 規格充電（CHAdeMO 規格），則可以在 25 分鐘內充到八成電力。
透過上述油電科技精華，讓 Outlander PHEV 於官方油耗測試數據中，獲得了超過 50km/L 的優異成績，但已過去經驗而論，PHEV 的測試數據往往僅供參考，實際用車環境與狀況才是最大關鍵，若用車環境中常有充電裝置，通勤距離也不長，往往可以獲得近似官方數據的油耗成績；但若總以引擎充電，通勤距離也常常是高速或快速公路為主的長距離，電力輔助比例不高，油耗表現會取決在引擎效能上。所以 Outlander PHEV 的官方數據或許吸引人，但還是建議購入前評估自身的用車環境與習慣為要。
除了最為核心的插電式油電動力科技以外，Outlander PHEV 在其餘部分與當前國產的 Outlander 車型差異不大，優異的隔音制震表現、輕快的動力反應、寬敞的空間積極（僅提供五人座），還有包含 ACC 全速域主動車距控制巡航系統、FCM 主動式智慧煞車輔助系統、BSW 盲點偵測警示系統、RCTA 後方交通警示系統、LDW 車道偏移警示系統、七具防護氣囊、環景影像等安全配備，再加上雙前座電熱功能、電動天窗、電動尾門、雙區恆溫空調等舒適配備，期望盡可能的提升 Outlander PHEV 的賣相。但畢竟 Outlander 此代車系已進入產品末期，在內裝格局、影音控制系統方面，已無法與當前最新車款相提並論，若喜歡追求新事物、新科技的買家們，Outlander PHEV 可能在此方面就無法高分滿足你。
透過此次重新調整售價策略，讓 Outlander PHEV 售價首次殺進了 150 萬的級距，雖然以其產品週期尾聲，Outlander PHEV 應該不會是個大賣特賣的車型，不過趁著當前電動車話題延燒、越來越多品牌加入 PHEV 市場的現況下，Outlander PHEV 或許可獲得少數願意嘗試電力驅動車款的買家們在接軌未來前的銜接選擇，更或者成為公司用車選擇時的節能形象代表。無論如何，由於即將施行的嚴苛 CAFE 法規推波助瀾，越來越多的油電車、純電車加入市場，是顯而易見的趨勢，躬逢其盛的你，做好轉換的準備了嗎？如果抱持高度期待，相信我，未來的幾年內，你的選擇一定超乎你想像的多！