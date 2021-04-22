地球日談綠能　綠：蔡英文能源轉型比馬英九政府做得好

前總統馬英九
▲民進黨認為在能源轉型方面，蔡英文政府做得比馬英九好太多。（圖／記者余祥攝,2021.04.10）

記者胡宥心／台北報導

2021-04-22 15:08:52｜2021-04-22 15:33:52

今(22)天是世界地球日，面對全球氣候變遷影響，朝向2050淨零排放目標的低碳轉型工程，民進黨新聞稿指出，政府自2016年執政以來開始積極部署，攸關「淨零排放」目標的非核、減煤、增氣、展綠的能源轉型，也早已開始進行，蔡英文政府在能源轉型這部分做得比馬英九前政府來得好。

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民進黨新聞稿指出，2016年蔡英文政府執政以來，政府積極推動能源轉型，往「非核、減煤、增氣、展綠」的方向推進：增加天然氣發電，讓供電更穩定；減少燃煤，改善空污及碳排；加乘綠能發展，提升產業競爭力；如期去除核能，打造非核家園。

民進黨表示，能源轉型有階段性成果，民進黨政府已讓空污排放和排碳只有燃煤發電一半不到的天然氣發電量增加了20%，使火力發電的空污排放量減少了55%；未來更預計要在2025年達成燃煤發電佔比降低至27%；同時，政府大力發展綠能，從2016年到2020年，台灣綠能建置發展量已翻倍成長，預計2025年佔比將達到20%，並創造3.2萬個綠色產業創新的就業機會；此外，政府也將如期去除核能發電，實現2025年的非核家園目標。

民進黨指出，為因應氣候變遷危機，讓氣候治理有效落實並符合國際潮流，不僅環保署已將原先《溫室氣體減量及管理法》的框架擴大為《氣候變遷因應法》，民進黨立院黨團多位委員也共同提出《氣候變遷行動法》，成為台灣第一個提出《氣候變遷行動法》的政黨，行政與立法部門都共同為減碳路徑鋪墊制度的基礎做努力。低碳減煤，這些都是民進黨政府因應氣候變遷的現在進行式。

民進黨提到，過去在國民黨馬前總統8年執政，風力發電的成長只達成馬前總統設定目標的7.7%，連一成都不到；而宣示要在2015年完成國內第一座離岸風場的承諾也跳票，讓台灣的電力結構，無法早日轉型，持續被鎖死在燃煤跟核電裡，若國民黨當年願意跟如今一樣重視能源轉型，台灣可以更早完成目標。

民進黨表示，中火燃煤議題，是在國民黨執政時期是最嚴重的時候，而在民進黨2016年執政後，努力落實能源轉型，到2020年，中火燃煤已減量少了610萬噸，民進黨重視能源轉型的決心看得見。

民進黨特別指出，國民黨現在高喊能源轉型口號，但是國民黨執政時對能源轉型政策卻毫無作為。蔡英文總統四年時間卻能裝設一百萬具。馬英九前總統更是對再生能源的定位，使用「丑角」這樣匪夷所思與缺乏遠見的詞來形容。但以再生能源目前的成長速度還有供電數據來看，證明民進黨不只可以做到，而且可以比馬政府做得更好。

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