【健康藥知道】找不到便意怎麼辦？解決宿便買藥吃？什麼幫助腸胃最有效？

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藥師周明潔表示，常常遇到民眾好幾天沒有解便，匆忙來到藥局，大多都會先聯想到浣腸。由於甘油球作用時間快，約30分鐘就會見效，不過因為是直接刺激直腸達到效果，常有刺激、灼熱感等副作用，因此不建議兒童使用。
藥師周明潔說明，口服類型可以分為三種。第一：鹽類緩瀉劑，包含氧化鎂、檸檬酸鎂。但可能會造成電解質不平衡，腎臟功能不全、心臟疾病患者要特別留意。
第二：刺激型瀉劑，大多用於慢性便秘，服用後需8至12小時才會產生效果，建議睡前吃，隔天起床後自然就會想解便。不建議連續使用超過一周，將會使腸道對藥物產生依賴性。
第三：膨脹型瀉劑，主要成分為車前子或合成纖維素，服用後需72小時才會產生效果，惟要注意可能產生脹氣、多補充水分避免腸阻塞。
藥師周明潔提醒，緩瀉劑與其他藥物一同服用，會造成藥效打折，建議必須間隔2小時以上再服用。
排除宿便保腸道 三大關鍵不可少
國人生活壓力大、作息不正常、膳食纖維攝取不足，便秘問題相當普遍，一般腸胃保健大多會想到益生菌，若是單純腹瀉、大便無法成形等問題，可以選擇單方益生菌為主。
由於膳食纖維攝取不足，單靠補充益生菌無法保健腸胃，必須與膳食纖維一起補充才會有效。另外，蔬果酵素及乳果寡醣也是非常重要的兩大關鍵，能夠幫助消化食物，還能增加益生菌養分。藥師提醒，選購保健品，需著重膳食纖維、蔬果酵素、乳果寡醣三大重點選擇，才能起到保健作用。
腸道順暢秘訣 便秘不再來
藥師周明潔呼籲，落實健康不能只仰賴保健食品或是藥物，每天五蔬果、補充水分（體重X30）、培養運動習慣，才是改善便秘的最佳辦法。