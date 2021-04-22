鄭正鈐獲封地產王　鄉民超後悔投給高鈺婷

監察院日前公布第十屆立委財產申報資料，國民黨新竹市立委鄭正鈐名下擁有48筆房地產（28筆土地、20筆房產），因而獲得地產王的封號，並引起了PTT鄉民的熱烈討論。
記者陳志仁／綜合報導
2021-04-22 21:27:00
PTT鄉民發文表示，後悔在2020將選票投給時代力量前主席高鈺婷，導致鄭宏輝的落選；根據調查，2020新竹市立委選舉，國民黨籍的鄭正鈐以37%的得票率，勝過民進黨籍鄭宏輝的32%，而有「竹科媽媽」封號的時代力量高鈺婷僅獲得28%的選票，敬陪末座。
PTT鄉民認為，當時只要高鈺婷分給鄭宏輝五分之一的選票，便能夠勝出，，文中也表示「當時打鄭宏輝炒地皮這麼大，選舉結束，怎就不打啦？」文章一出，底下的鄉民紛紛附和「林智堅第一次選的時候，還有人故意說林是建商底，套路一樣。」
也有鄉民指出，當初時代力量很明顯都把資源給高鈺婷了，說沒錢，但是看板掛得比藍綠都多，結果現在卻突然不見了，令人傻眼始料未及；此外，多數鄉民不諒解高鈺婷落選後就消失的行為，同時也對未投票給鄭宏輝表示扼腕，並表示選舉抹黑的爛招到底要用到何時？
2022年的新竹市長選舉，民進黨由鄭宏輝出線的機率很高，而國民黨仍處於群雄競爭的階段，民眾黨傳推派高虹安參選的消息，時代力量則由曾參選過新竹市立委的邱顯智開始熱身，儼然成為各黨的大混戰；時代力量能不能守住新竹市，可能要從回應網友疑惑開始。