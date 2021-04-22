▲ 英式古典跑車 Morgan Plus Six 在台接單，起價 618 萬元

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Morgan 旗下車款都是長車頭、短車尾、外擴輪拱的復古造型，樂趣十足的駕馭性格也在車壇獨樹一格。帶著英倫傳統獨特的審美思維與性格，採用全新開發的鋁合金平台以及更強大的性能與駕馭樂趣，以現代化造車科技向經典致敬的最新款 Morgan Plus Six 正式由三一國際全新引進抵台。
- 2019 年月日內瓦車展發表的 Morgan Plus Six 是 Morgan 旗下最新世代產品。
- 逐輛客製化手工打造，每週產能約 6 輛，一年大約可生產 300 輛。
- Morgan 首度搭載源自 BMW TwinPower Turbo 3.0 升直列 6 缸渦輪增壓引擎（代號 B58）。
- 採用全新世代 CX-Generation 平台，全鋁合金黏合搭配鉚接工法，扭曲剛性比以往提高 100%，整個車體結構僅不到 100 公斤。
- Plus Six 是採用 CX-Generation 平台所打造的第一款 Morgan 全新車型，與其他 Morgan 車型共享的零件比例不到 1%。
- 最大馬力 335hp，最大扭力 500Nm，標準配置 ZF 8 速手自排變速箱，空車重量僅 1075 公斤，靜止加速到 100km/h 僅耗時 4.2 秒，極速可達 267km/h。
- 由 Morgan 汽車台灣總代理三一國際客製化接單引進，空車基礎價格為新台幣 6,180,000 元起。
令人上癮的動力性能、無與倫比的振奮精神和純然的駕馭樂趣，承襲英倫經典手工跑車精神，Plus Six 的問世象徵著 Morgan 系列產品性能、精緻化與絕佳性能的新紀元。毫無疑問，Morgan Plus Six 是有史以來整體性能最強的 Morgan 車系。全新平台和傲視同級對手的動力總成技術無疑是 Morgan 的當家指標車款，在維持經典絕美的 Morgan 風格外觀之下，全車所有零組件都經過升級改良或重新設計。
搭載最新 BMW TwinPower Turbo 動力單元
Morgan-Motor 與 BMW 已有超過 20 年長遠且成功的合作關係，最新的 Plus Six 搭載最新一代 BMW TwinPower Turbo3.0 升直列 6 缸渦輪引擎，能提供最大馬力 335hp、最大扭力 500Nm 強勁動力，搭配 ZF 8速手自排變速箱，讓 Plus Six 靜止加速到 100km/h 僅耗時 4.2 秒，極速高達 267km/h。
來自 BMW 最新的動力總成技術不僅能提供 Plus Six 更加令人振奮的至高性能，在油耗和廢氣排放環保方面也有絕佳成效，每公里僅 180 公克的二氧化碳排放量以及每行駛 100 公里平均油耗僅 8.2 公升（12.2L/km）成為同級車中最省油的車款之一。
全新打造 CX-Generation 跨世代平台
Plus Six 採用 Morgan 獨立打造的全新 CX 世代鋁製黏合平台。專為 Morgan 高性能車系所開發設計的 CX-Generation 平台的不但極為輕盈，為車輛的油耗、廢氣排放帶來莫大助益，全新平台的抗扭曲剛性也比以往 Morgan 所使用的鋁合金平台提高 100%，倍增的車體剛性更可大幅提升車輛的動力性能與操控動態表現。
輕巧的操駕特性是任何英國跑車不可或缺的特色，CX-Generation 平台在不增加額外重量的前提下為 Plus Six 帶來全面性的效益提升，整具車體平台的重量僅不到 100 公斤，並且維持了與上一代鋁製平台相同的軸距。事實上由 Morgan 獨立開發設計的 CX-Generation 平台不但剛性是以往鋁製平台的兩倍，並且結構橫向加寬 20 公分，這讓 Plus Six 的車廂空間比以往更為寬闊，重量僅 97 公斤的 CX-Generation 全鋁合金黏合的輕量化平台無疑是空車重量僅 1075 公斤的一大主因，也同樣遵循 Morgan 造車傳統，在車體平台的後半截車廂位置採用英國種植的白蠟木框架支撐，這是 Morgan 承襲古典奢華的浪漫情懷延續。
CX-Generation 平台為 Morgan 帶來了嶄新的生產製造流程，並大幅提升車輛整體性能與功能性，讓全車數百項設計變更和進化成為可能，全新技術運用在嶄新的 Plus Six 不但維持了 Morgan 造車傳統，全車的材質、裝配技術、車體表面處理、絕美的細節以及應用在每個組件的工藝都能全面提升，Plus Six 可說是完全重新定位了 Morgan 的旗艦產品，同時將 Morgan 品牌本身的地位提升到新高境界。
完全客製化外觀內裝配備與一切細節
Plus Six 採用新款輪圈設計，擁有更為深凹的輪輻，輪圈孔洞以及輪圈中央拱起的半球型設計承襲早期 Morgan 古典跑車風格，而車輪以及前後輪拱佔整個車側線條的比例、輪輻處理和各項細節都散發出經典融合現代科技的視覺呈現，讓人一眼即知這是一部令人過目難忘的 Morgan。
Plus Six 全面重新設計能令駕駛者更加專注於操駕的精緻駕駛艙，重新設計的內飾能提供比以前任何 Morgan 都更高的個性化風格，同時巧妙地融合新世代操作介面。顯示屏幕整齊地安排在駕駛者的視野內，各項操作極為就手。就像其他 Morgan 汽車的傳統，消費者可以根據自己喜歡的風格對 Plus Six 進行客製化打造，精雕細琢的內裝在 Plus Six 身上可提供比以往 Morgan 車款更多的選項，包括 24 種標準車體塗裝顏色、18 種皮革以及 29 種縫線搭配，更有無限的客製化車色可為車主量身打造，更多樣化的內裝木紋飾板與顏色組合能巧妙地嵌入中控儀錶中，門板內的氣氛燈、中控鎖以及隱藏式揚聲器也都是全新設計。
全新設計的輕量化材質可拆式硬頂列為加價選配項目，設計靈感取自於 1960 年代的「road racers」，這套硬頂可將手工敞篷跑車 Plus Six 變身為雙門跑車，為車主在長途旅行時提供更多的功能性和舒適性。
手工逐輛客製化打造的 Plus Six 年產量僅約 300 輛，由 Morgan 總代理三一國際正式引進的 Morgan Plus Six 空車基本售價為新台幣 6,180,000 元起，台灣預計每年接單引進 10 輛。
技術規格
引擎：BMW B58 TwinPower Turbo 3.0升直列六缸
變速箱：ZF 8速手自排動變速箱（具有Sport/Sport+/手動模式）
最大馬力：335hp（250kW）@ 6,500rpm
最大扭力：500Nm
0-100kmh加速耗時：4.2秒
最高時速：267km/h
平均油耗：8.2公升/公里
二氧化碳排放量：180公克/公里
淨重：1075kg
長度：3890mm
寬度：1756mm
高度：1220mm
Morgan Plus Six官方介紹網站與客製化連結：
https://www.morgan-motor.com/plus-six/