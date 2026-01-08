🟡7-ELEVEN
超商本周優惠更新，7-11推出「金馬開運開心價」優惠活動，1月7日至1月12日限時6天，不只天數延長，買2送2也是加碼大放送，換算平均特價來看，可樂18元、熱奶茶25元、韓國熊津飲料20元、爆能能量飲料18元、蛋白飲35元、哈根達斯雪酥75元、明果冰淇淋28元。
餅乾好康也沒少，買2送2換算成單件特價，泰國辣味魷魚20元、紐西蘭洋芋片50元、杏仁果20元、可可球28元、OPEN將條糖28元、Bourbon軟糖25元。此外，高露潔抗敏感牙膏平均85元，發熱衣買1送1，單件平均只要250元。
現煮飲品也有買2送2，大杯濃萃美式平均25元、珍珠烏龍奶茶平均38元、梔子花青茶平均23元、大杯精品拿鐵平均55元。大杯濃萃拿鐵則是買2送1，單杯平均約40元。
🟡全家便利商店
全家會員優惠至1月11日，買一送一代表是福樂Q果優果昔平均21元、利口樂喉糖平均20元、韓式炸醬魚板包單顆平均18元。
亮點商品還有無敵家大蒜豚骨醬油拉麵，單碗原價是89元，祭出加10元多1件，平均單碗50元，相當於5.6折逼近半價。
「全家康康5」在周末五六日推出5樣商品5折起，1月9日至1月11日限時登場，包括鹼性離子水800ml平均15元、巧克力牛奶雪糕平均20元、彩虹糖平均21元、辛拉麵辣白醬風味平均33元。
🟡萊爾富
門市「限時殺5日」至1月11日，共4款商品買一送一，從單件平均特價來看，農心辛辣白菜袋麵／杯麵25元、無籽梅干35元、曠世奇派提拉米蘇雪糕25元。
🟡美廉社
美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，1月8日上午9時開賣「心樸無調味雙堅果」79元，每包110公克，保留堅果純粹的自然風味，無調味少負擔，解嘴饞還能補充好油脂，限量在美廉社APP「隨買隨取」開賣，會員限購1件，售完為止。
資料來源：7-11、全家、萊爾富、美廉社
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
